El Real Murcia tira la casa por la ventana en el cierre de mercado

Con todo el murcianismo pendiente del anuncio del retorno de David Flakus al Real Murcia, el club grana sorprendió ayer todos con un nuevo movimiento en estos últimos días de mercado de fichajes. Pero lo que llamó la atención no fue la contratación del mediocentro sub-23 Sekou Djanbou, quien llega para reforzar una posición prácticamente huérfana; lo que causó sorpresa fue la cifra que ha pagado la entidad presidida por Felipe Moreno para incorporar a un futbolista sin experiencia en Primera RFEF, cuyo techo en el fútbol español está en la Tercera División.

Aunque la nota oficial emitida por el Real Murcia en ningún momento habla de compra, el Leganés, club al que pertenece el jugador maliense, sí utilizó la palabra «traspaso» para informar de la operación. Es más, el diario AS publicaba que los granas han pagado cerca de 200.000 euros por hacerse con los servicios de un futbolista que ayer mismo aterrizaba en la Región y que hoy se pondrá a las órdenes de Etxeberria. El mismo medio también explicaba que el club pepinero se reserva un 30% de los derechos del futbolista en caso de una futura venta.

Unos 200.000 euros que habrá que sumar a lo que finalmente se pague por David Flakus al Castellón, una operación que el Real Murcia intentaba cerrar en 500.000 euros más variables, pero que se podría elevar un poco más dadas las altas pretensiones económicas del club orelluts. Si finalmente se confirma la vuelta del delantero esloveno, fichaje que posiblemente se anunciará ya el próximo lunes, el Real Murcia cerrará el mercado con la firma de dos traspasos que suponen casi 700.000 euros a las arcas del club, cifra a la que hay que añadir el coste de las fichas de los futbolistas.

Por fin, un pivote

Con la llegada de Sekou, el Real Murcia consigue un perfil de centrocampista que no tenía en su plantilla. Aunque Goiria firmó a Antonio David para ocupar el pivote, en realidad el madridista es mucho más ofensivo, de ahí que la llegada del maliense permita a Etxeberria contar con un futbolista más defensivo en el medio. Otra de las notas positivas es que el africano también puede jugar de central, otra posición que hasta el momento no ha sido retocada.

Llega de la segunda checa

Las dudas están en la juventud de Sekou y en su falta de experiencia. Y es que el maliense apenas ha pasado de la Tercera RFEF, categoría en la que jugó con el Leganés hace dos temporadas. El pasado curso formó parte del MFK Vyskov de la segunda división checa, donde llegó a participar en 30 partidos.

Aunque había varios clubes de Segunda interesados en la contratación del futbolista, las pretensiones económicas del Leganés y la necesidad del jugador de tener minutos han hecho que el Real Murcia pueda asegurarse el fichaje. Y es que la idea de Sekou Djanbou, internacional con Burkina Faso, es poder coger ritmo de competición para participar en la Copa África, torneo que se celebrará entre diciembre y enero.

Cerrado el centro del campo y pendientes del anuncio de la vuelta de Flakus, el Real Murcia también necesita dos jugadores para la banda izquierda, donde solo tiene en plantilla a Cristo Romero como lateral y a Álvaro Bustos como extremo, y es que Kadete acabará saliendo el lunes.