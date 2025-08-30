Minera - Yeclano: la final de la Copa Federación

Ya tenemos aquí la primera final de la temporada. A las 11:00 horas en el Ángel Celdrán se ven las caras Deportiva Minera y Yeclano Deportivo en la final de la fase autonómica de la Copa Federación. El ganador, además del simbólico trofeo como campeón regional, se clasifica para la fase nacional de la competición y estará a tres partidos del gran objetivo, que no es otro que disputar la Copa del Rey. Esa meta de disputar el torneo del KO, que tienen los dos equipos de Segunda Federación, al igual que tuvo el Águilas, fue la razón por la que se apuntaron a esta fase regional. En el caso de la Deportiva Minera, tras el histórico año copero vivido el pasado curso (0-5 al Tudelano, victoria por penaltis ante el Alavés y el inolvidable choque ante el Real Madrid), afronta este duelo con ilusión de intentar repetir noches parecidas esta campaña.

Ambos equipos se han mostrado muy seguros en este torneo, sobre todo defensivamente el que actuará de local y más eficaz en ataque el cuadro del Altiplano. La Minera estuvo a un gran nivel ante el Águilas y fue más práctica ante la Minerva, mientras que el Yeclano Deportivo aplastó al Santomera en cuartos de final y fue también muy contundente en Mazarrón en las semifinales.

La Deportiva Minera, en un primer momento, había fijado la final para las 10:30 de la mañana por una doble razón: la principal es para no coincidir con el debut liguero por la tarde del Cartagena, que a las 19:30 horas se mide al Antequera, y la gran mayoría de aficionados rojillos, también lo son del cuadro albinegro. La elección de ese horario tan temprano era para evitar el calor que hará durante el día en Llano del Beal, pero el hecho de que el Yeclano Deportivo se tenga que desplazar unas tres horas antes del inicio del partido, desde el norte de la Región de Murcia, ha hecho que finalmente el horario se retrasara media hora para beneficiar al cuadro visitante y que tampoco acabe muy tarde el choque cuando el calor empiece a notarse.

El que gane se clasifica para la fase nacional en la que ya espera el Molinense.