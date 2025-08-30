Flakus, sin convocar en el Castellón, más cerca del Real Murcia

El nombre de David Flakus se ha convertido en las últimas horas en el gran protagonista del mercado de fichajes del Real Murcia. El fichaje del delantero esloveno se ha convertido en el culebrón del verano y este sábado, al quedarse fuera de la convocatoria en el encuentro que enfrentó al Castellón con el Real Zaragoza, parece que está cada vez más cerca resolverse y de la manera que ansía el cuadro murcianista.

En Nueva Condomina llevan semanas trabajando en esta incorporación, pero ha sido en los últimos días cuando las conversaciones se han acelerado de manera decisiva. Tanto es así que el propio presidente grana, Felipe Moreno, admitió públicamente que la operación “progresa adecuadamente”, dejando entrever que el desenlace está muy próximo y este hecho confirma esas palabras.

David Flakus, durante su estancia como cedido en el Real Murcia. | REAL MURCIA / Prensa Real Murcia

Con el cierre de mercado a poco más de 48 horas, la operación se encuentra ya en su recta final. Las negociaciones han alcanzado un punto de maduración que invita al optimismo, y en el entorno del Real Murcia se respira la sensación de que la llegada de Flakus es cuestión de tiempo. Si nada se tuerce, el esloveno se convertirá en uno de los refuerzos más ilusionantes para una afición que aguarda con expectación la confirmación oficial.

Ayer el entrenador del Castellón, Johan Plat, ya avisó que el punta esloveno tenía mucha competencia y hoy ha vuelto a confirmar que Flakus no es su primera opción. Eso sí, fuentes de la negociación en Castellón ya nos confirmaron que para que la operación salga adelante, tendrá que tener el cuadro 'orellut' primero un recambio. El tira y afloja entre ambos equipos es un hecho, que tendrá que resolverse antes del lunes a las 23:59.

El Real Murcia, que esta temporada ha fijado el objetivo de quedar campeón, confía en que la incorporación de Flakus suponga el impulso adicional definitivo. En las próximas horas deberá resolverse un movimiento que, de concretarse, reforzará no solo la plantilla, sino también el estado de ánimo de la afición.