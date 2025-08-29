Rodri, convocado con la selección española sub-21

David Gordo ha dado a conocer la lista de convocados de la selección española sub-21 para los dos próximos encuentros clasificatorios para el Europeo de 2025. España quiere empezar con el pie derecho su participación en los clasificatorios. Se enfrentará a Chipre (el viernes 5, en Soria) y ante el territorio de Kosovo (el martes 9, en Pristina).

Entre los convocados está el murciano Rodrigo Mendoza. El centrocampista natural de Molina de Segura que milita en el Elche CF, que había sido convocado anteriormente en otras categorías de la selección, se ha ganado la confianza del nuevo seleccionador para ir con la sub-21.

Rodri, junto al resto de seleccionados, está citado para el próximo día 1 de septiembre en Las Rozas.

Rodrigo Mendoza / L.O.

Esta es la lista de convocados

Porteros:

Ander Astrálaga (Granada), Fran González (Real Madrid), Salvi Esquivel (Atlético de Madrid)

Defensas:

Álex Jiménez (AC Milan), Ángel Ortiz (Betis), Jacobo Ramón (Como), Cristhian Mosquera (Arsenal), Yarek Gasiorowski (PSV), Simo Keddari (Al-Arabi SC), Rafel Obrador (Benfica) y Álex Valle (Como).

Centrocampistas

José María Andrés (Stuttgart), Gerard Hernández (Al-Arabi SC), Rodrigo Mendoza (Elche), Peio Canales (Racing de Santander), Fer López (Wolves)

Delanteros

Adrián Niño (Málaga), Pablo García (Betis), Eliezer Mayenda (Sunderland), Joel Roca (Girona), Marc Guiu (Sunderland), Iker Bravo (Udinese), Gonzalo García (Real Madrid).