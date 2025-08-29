Fútbol
Rodri, convocado con la selección española sub-21
El centrocampista de Molina de Segura está citado para los duelos ante las selecciones de Chipre y Kosovo
L.O.
David Gordo ha dado a conocer la lista de convocados de la selección española sub-21 para los dos próximos encuentros clasificatorios para el Europeo de 2025. España quiere empezar con el pie derecho su participación en los clasificatorios. Se enfrentará a Chipre (el viernes 5, en Soria) y ante el territorio de Kosovo (el martes 9, en Pristina).
Entre los convocados está el murciano Rodrigo Mendoza. El centrocampista natural de Molina de Segura que milita en el Elche CF, que había sido convocado anteriormente en otras categorías de la selección, se ha ganado la confianza del nuevo seleccionador para ir con la sub-21.
Rodri, junto al resto de seleccionados, está citado para el próximo día 1 de septiembre en Las Rozas.
Esta es la lista de convocados
Porteros:
Ander Astrálaga (Granada), Fran González (Real Madrid), Salvi Esquivel (Atlético de Madrid)
Defensas:
Álex Jiménez (AC Milan), Ángel Ortiz (Betis), Jacobo Ramón (Como), Cristhian Mosquera (Arsenal), Yarek Gasiorowski (PSV), Simo Keddari (Al-Arabi SC), Rafel Obrador (Benfica) y Álex Valle (Como).
Centrocampistas
José María Andrés (Stuttgart), Gerard Hernández (Al-Arabi SC), Rodrigo Mendoza (Elche), Peio Canales (Racing de Santander), Fer López (Wolves)
Delanteros
Adrián Niño (Málaga), Pablo García (Betis), Eliezer Mayenda (Sunderland), Joel Roca (Girona), Marc Guiu (Sunderland), Iker Bravo (Udinese), Gonzalo García (Real Madrid).
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- Rescatan en estado crítico a un niño de año y medio del interior de un coche al sol en Cabo de Palos
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Apuñalan a un joven en la pista de una discoteca de Alcantarilla
- Ir en bici, autobús o caminar tendrá premio en septiembre
- Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas
- Así es el nuevo cambio de horario en los centros escolares que tiene en contra a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»