El Real Murcia no recoge el guante lanzado por Toni Villa

El Real Murcia sigue buscando las mejores opciones para cerrar su plantilla. Una plantilla que está llamada a darle el ansiado ascenso a Segunda División doce años después. Tras doce salidas, ocho fichajes y otras tantas renovaciones, Joseba Etxeberria tiene casi listo el equipo con el que luchar por ese gran objetivo. Faltan pocas piezas, entre ellas un extremo izquierdo que complete la posición junto a Álvaro Bustos, pero ante una solución que se ha presentado frente a la puerta de la Nueva Condomina, el conjunto grana ha decidido mirar para a otro lado.

Esa solución es Toni Villa (Lorquí, 1995). Un jugador de superior categoría -98 partidos en Primera y 83 en Segunda- que ha sido ofrecido al Real Murcia en las últimas horas tras la salida de Antonio Toral -comparten representante- y que no convence en las oficinas granas a pesar de que todo parece encajar desde fuera. Porque la llegada del murciano elevaría el nivel de la plantilla y la competencia en un puesto donde Etxeberria solo tiene a Bustos y se ha visto obligado a recurrir al canterano Sarabia durante muchos partidos de pretemporada.

A sus 30 años, Toni Villa desea jugar en el cuadro grana y volver a la Región tras un largo periplo fuera. Todo ello, justo cuando el equipo de Etxeberria necesita un jugador en su posición. Ofuscados en la ‘operación Flakus’, los directivos del conjunto murciano han desestimado la llegada del extremo del Eibar, pese a las necesidades deportivas de la plantilla. Nunca ha existido interés real del Murcia en contra de lo que afirmaban algunas informaciones.

Se rebajaría el salario

El futbolista ilorcitano tiene contrato con el Eibar en Segunda División. Firmó por dos años el pasado verano. En Ipurúa cuentan con él -a pesar de que aún no ha tenido minutos este curso-, alegando un gran rendimiento. Además, tiene sobre la mesa el firme interés de varios clubes de la división de plata que suspiran por hacerse con sus servicios como la Cultural Leonesa y el Granada, entre otros. A pesar de todo, su intención era la de fichar por el Real Murcia, aunque para ello tenga que renunciar a gran parte del salario que le ofrece el fútbol profesional. Además, Villa no es un desconocido para Joseba Etxeberria. El técnico grana ya lo tuvo a sus órdenes el pasado curso en el vestuairo de Ipurua.

Nunca ha jugado en la Región

Nunca ha jugado Toni Villa en la Región de Murcia desde que saliera del ADM Lorquí rumbo a la cantera del Real Valladolid con 14 años. Desde entonces, saltó al fútbol semiprofesional con el filial blanquivioleta, salió cedido a la Cultural Leonesa, consiguió el ascenso a Segunda con los leoneses y, seguidamente, ascendió a Primera de vuelta en el Real Valladolid para asentarse en la élite del fútbol español. Tras descender en 2021, regresó a Primera siendo imprescindible a las órdenes de Pacheta y tuvo que poner rumbo al Girona en el verano de 2022, sin hueco en el equipo que ha marcado su trayectoria.

Con el conjunto rojiblanco, y precisamente cuando visitaba a su exequipo en abril de 2023, se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral externo de la rodilla derecha. Una lesión que superó para volver a tener minutos en un Girona que terminó la temporada en una histórica tercera posición. La pasada temporada, Toni fichó por el Eibar para coincidir con el actual entrenador grana, Joseba Etxeberria.

Para terminar recalando en la Nueva Condomina, el extremo tendría que rescindir su contrato en Eibar, al que le resta un año. No obstante, y según ha podido conocer esta redacción, en el entorno del futbolista no han percibido la intención suficiente desde la directiva murcianista. Una intención que podría cambiar en los últimos días de mercado dependiendo de cómo avancen las operaciones que tiene abiertas ahora mismo el conjunto murcianista.

Ya lo dijo Toni Villa en una entrevista en exclusiva para La Opinión en 2022: «Me gustaría jugar en Murcia». Acumula ya 16 años lejos de la Región y veía este como el momento de volver. En plena madurez deportiva, aún con hambre y recorrido en sus piernas a pesar de las cicatrices y con las ofertas de varios equipos en Segunda División detrás, Toni Villa prioriza al Real Murcia, pero el Real Murcia, por ahora, no lo prioriza a él.