La oposición del Real Madrid y otros clubes al partido de LaLiga en Miami encuentra eco en la Comisión Europea

A Javier Tebas no paran de salirle oponentes en su propuesta de trasladar a Miami el encuentro Villarreal - Barça, correspondiente a la jornada 17 del campeonato nacional de Liga. En las últimas semanas, el presidente de la competición lanzaba un nuevo intento para llevarse uno de los partidos de nuestro fútbol fuera de España. La RFEF dio el visto bueno para que la petición se elevase a la UEFA y a la FIFA, pero desde ese preciso momento una avalancha de críticas ha caído sobre la iniciativa de LaLiga. El Real Madrid, como máximo exponente en cuanto a clubes en estas protestas, y la AFE han sido los más críticos al respecto. Los capitanes de Primera División, incluidos los de Villarreal y Barcelona, han mostrado su disconformidad ante la disputa del encuentro. Y sin futbolistas, difícilmente habrá fútbol.

"Estoy totalmente en contra. No creo que se vaya a dar. No es un problema ni de negocio ni de dinero: en la Liga española, tienes que jugar un partido en tu campo y el otro, en el de tu rival”, afirmaba Ángel Torres, presidente del Getafe. “Creo que para que no existan problemas de adulteración de la competición deberíamos jugar todos los equipos fuera de España, un partido y debería ser por sorteo”, añadió Martín Presa, máximo responsable del Rayo Vallecano. “No hemos participado de la decisión, tampoco otros. Estamos viendo que a LaLiga le falta inversión y a los clubes les cuesta completar plantillas", explicaba Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad.

Los entrenadores también salen en defensa de la integridad de la competición. Íñigo Pérez se mostró crítico al tiempo que era consecuente con sus actos. “No me gusta, esto es como lo del calor, no me gusta jugar con 38 grados y tampoco que se lleve un partido al extranjero, pero no entro en la hipocresía de decir que es una vergüenza”, comentaba el técnico rayista. “Yo juego para mi afición. Nos debemos mucho a nuestra gente. No me gusta la idea. Quiero que mi afición pueda disfrutar de un partido ante cualquier rival", decía Michel, entrenador del Girona. El último miembro en adoptar esta postura ha sido la Comisión Europea.

La Comisión Europea se planta

El comisario europeo de Justicia Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, se ha mostrado "profundamente decepcionado" en redes sociales por la organización de algunos partidos de fútbol de ligas europeas en el extranjero y puntualizó que estas iniciativas no son una "innovación" de la competición sino una "traición" a las aficiones. Micallef, que se declara "un aficionado al fútbol de toda la vida", cita en concreto los casos del Villarreal-Barcelona, de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que se jugaría en Miami (Estados Unidos), pero también el partido correspondiente a la Serie A entre el AC Milán y el Como, que podría jugarse en Australia.

Micallef explica el éxito de los clubes europeos gracias a sus "leales aficionados" y a las "comunidades locales", al mismo tiempo que se entromete en otro asunto de máxima discusión en el fútbol europeo, considerándolo como "el primer test de estrés para su gobernanza desde la Superliga". Por último, el comisario ha transmitido su "solidaridad" al aficionado del fútbol por medio de una conversación con el director ejecutivo de la asociación Football Supporters Europe, Ronan Evain, haciendo especial hincapié en los casos del fútbol español e italiano.

Javier Tebas, por su parte, no tardó en salir en defensa del 'plan Miami'. Ante la contundente respuesta del comisario europeo de Justicia Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, el máximo mandatario del fútbol español no se pudo contener las ganas de saltar nuevamente a escena. "Entiendo la preocupación, pero conviene poner las cosas en su justa medida: hablamos de 1 partido de 380. En muchos países del mundo viven miles de aficionados, también europeos, que tienen derecho a ver a sus equipos en directo al menos una vez", explica. Lo cierto es que en este caso concreto no se debate el número de partidos, sino los principios que supone adoptar esta decisión. He ahí lo verdaderamente trascendente.

El presidente, en cambio, justifica su decisión equiparándose a otras competiciones de gran magnitud en el deporte europeo y mundial que siguen estrategias similares. "Me sorprende que no haya tanta alarma con proyectos como la liga europea NBA-FIBA —que sí rompen de raíz el modelo deportivo europeo— o con la piratería, que está llevando a la ruina a muchas competiciones profesionales. ¿De verdad un único partido de 380 es el gran problema?", concluye.

A la espera de la decisión de la UEFA

Entre tanto, la pelota está ahora en el tejado de la UEFA. El Comité Ejecutivo de la máxima organización del fútbol europeo se pronunciará al respecto el 11 de septiembre. El organismo estudia en estos momentos la solicitud planteada por la RFEF y valora las posibles consecuencias que un hito de estas dimensiones puede suponer. La UEFA, tal y como lo expresó el Real Madrid, recibió una petición del club blanco para que no se autorice dicho encuentro, al considerar que "su traslado altera el equilibrio de la competición y afecta a su integridad". Lo propio hizo la AFE, que calificó de falta de respeto a los futbolistas la decisión de la junta directiva de la RFEF de pedir autorización a la UEFA y a la FIFA para trasladar el partido, por la "ausencia de diálogo e información". Con esto, concluirá, no sabemos cómo, un nuevo capítulo de este incesante tira y afloja en el que se ha convertido LaLiga estos últimos tiempos.