Mariano García, Miguel Ángel López y Manuel Bermúdez, camino al Mundial de Tokio

Apenas dos semanas nos separan de la cita atlética más importante de la temporada, el 20º Campeonato del Mundo Absoluto, del 13 al 21 de septiembre en Tokio. La RFEA hacía pública la preselección provisional, contando en la misma con tres atletas murcianos. Así, Mariano García, Miguel Ángel López y Manuel Bermúdez ya preparan las maletas.

Será el tercer Mundial al Aire Libre para Mariano García, tras Doha 2019 y Eugene 2022, esta vez de la partida en 800 tras serlo en 1.500m.l. durante el pasado Mundial en Pista Cubierta. Por su parte, debutará como mundialista absoluto el marchador del UCAM Athleo Cieza Manuel Bermúdez, en la relación de convocados en 35km. Marcha, donde también será de la partida Miguel Ángel López Nicolás, del UCAM Murcia, sumando en su caso la 8ª participación en la cita, 10 años después de su título mundial en Pekín.