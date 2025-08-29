Atletismo
Mariano García, Miguel Ángel López y Manuel Bermúdez, camino al Mundial de Tokio
Los tres atletas murcianos han sido preseleccionados por la selección para la cita que se celebrará del 13 al 21 de septiembre
L.O.
Apenas dos semanas nos separan de la cita atlética más importante de la temporada, el 20º Campeonato del Mundo Absoluto, del 13 al 21 de septiembre en Tokio. La RFEA hacía pública la preselección provisional, contando en la misma con tres atletas murcianos. Así, Mariano García, Miguel Ángel López y Manuel Bermúdez ya preparan las maletas.
Será el tercer Mundial al Aire Libre para Mariano García, tras Doha 2019 y Eugene 2022, esta vez de la partida en 800 tras serlo en 1.500m.l. durante el pasado Mundial en Pista Cubierta. Por su parte, debutará como mundialista absoluto el marchador del UCAM Athleo Cieza Manuel Bermúdez, en la relación de convocados en 35km. Marcha, donde también será de la partida Miguel Ángel López Nicolás, del UCAM Murcia, sumando en su caso la 8ª participación en la cita, 10 años después de su título mundial en Pekín.
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- Rescatan en estado crítico a un niño de año y medio del interior de un coche al sol en Cabo de Palos
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- El desconocido pueblo de la Región de Murcia que busca vecinos: casas desde 65.000€ y a 25 minutos de la capital
- Apuñalan a un joven en la pista de una discoteca de Alcantarilla
- Ir en bici, autobús o caminar tendrá premio en septiembre
- Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas
- Muestra los genitales a una menor en Las Torres de Cotillas, huye y un vecino le golpea antes de ser detenido