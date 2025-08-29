Javi Rey: "El extremo tiene que llegar y nos gustaría que fuera diferencial"

Primera rueda de prensa previa a un partido oficial de Javi Rey ante los medios de comunicación. El técnico gallego ha reconocido que ya tenían ganas tanto los miembros del staff como la plantilla de que llegara la competición y hace un balance muy positivo de las semanas previas de preparación: “La pretemporada fue buena, le podemos poner un notable”. “Hicimos un buen trabajo tanto en los amistosos como en los entrenamientos, pero todavía nos falta mucho por crecer”, asegura.

Estamos en los últimos días del mercado de fichajes y todavía falta el ansiado extremo por llegar. Javi Rey no tiene ninguna duda de que acabará firmando antes de que se cierre el plazo. “Tiene que llegar. Confío al 100% en la comisión deportiva. Sé que hay algunos futbolistas que están cerca; vamos a incorporar solo a un jugador, nos gustaría un extremo diferencial y creo que podemos acceder a él”, subrayaba el entrenador.

Javi Rey, entrenador del FC Cartagena / Ivan urquizar

Sobre el once que sacará en Antequera, ya contamos que tenía que decidir sobre varios puestos y así lo ha confirmado: “Unas posiciones las tengo claras y otras tengo dudas y las vamos a tener hasta el último momento”.

En relación con los jugadores lesionados, solo Chuca no va a poder jugar en Antequera: “Fran Vélez está al 100% y Calderón está bien, pero le falta físico para partir de titular. Chuca ya está corriendo y está haciendo acciones individuales; su lesión no es tan grave como parecía”.

Sobre el rival, el entrenador albinegro ha confirmado que no ha podido estudiarlo tanto como hubiera deseado: “Lo vimos poco, solo cuatro partidos de pretemporada. Cambió de entrenador, es un equipo nuevo y a ver qué nos encontramos el domingo”, subrayaba el preparador albinegro.

Los conceptos se van asimilando poco a poco y el técnico lo está notando: “La idea que estoy intentando inculcar en el Cartagena creo que está calando, los jugadores son muy receptivos y creo que ante el Eldense ya se empezaron a ver los automatismos que trabajamos en los entrenamientos”, dijo el técnico gallego.

Físicamente, el equipo está preparado para la primera jornada: “Llegamos bien, el trabajo es muy bueno, tanto el de Paco (preparador físico) como el de los fisios está siendo bueno y la profesionalidad de los futbolistas”, concluía Javi Rey.