Etxeberria, antes del debut liguero del Real Murcia: "Estamos preparados para competir"

El Real Murcia afrontará su debut en la Liga 2025/2026 en el grupo 2 de Primera RFEF el lunes a las nueve y media de la noche en el campo del Marbella Fútbol Club y lo hará "saliendo a ganar", tal y como indicó este viernes su entrenador, Joseba Exteberria.

La era del técnico vasco en el club grana, firme candidato a conseguir el ascenso a Segunda División, arrancará en cuanto a la competición se refiere en el Banús Football Center y los murcianistas se presentarán en ese escenario con una plantilla que mantiene la base del pasado curso, en el que se fracasó en las semifinales por el ascenso con la derrota por 0-1 ante el Nástic de Tarragona en un partido que vieron 31.003 espectadores en el estadio Enrique Roca.

Casi tres meses después los de la capital del Segura encaran un nuevo curso con las novedades del técnico guipuzcoano, sustituto de Fran Fernández, y de ocho futbolistas llegados al equipo este verano -el portero Diego Piñeiro, el defensa izquierdo Cristo Romero, los centrocampistas Antonio David Romero y Sergio Dueñas "Moyita", dos extremos como Álvaro Bustos y el albano kosovar Agim Zeka y los delanteros Ekain Zenitagoitia y el neerlandés Alex Schalk-.

Exteberria compareció en rueda de prensa para hablar de ese choque y advirtió de sus intenciones. "Los puntos de la jornada 1 valen lo mismo que los de la 38 y saldremos a por los tres primeros en Marbella. Creemos que el equipo va a ir mejorando con el paso de las jornadas, pero ya estamos capacitados para hacer un buen partido y ganar".

El técnico vasco se refirió a las sensaciones del equipo tras una pretemporada en la que consiguió cuatro triunfos en siete partidos, empató otro choque y perdió dos. "Estamos con muchas ganas de que empiece la competición y salimos contentos de la pretemporada porque hemos implantado nuestras ideas, que es lo más importante. Los chicos han entendido los conceptos tanto en la fase defensiva como en la ofensiva y más allá de los resultados, que no fueron malos, las sensaciones son que estamos preparados para la competición", manifestó.

Etxeberria también habló sobre lo que más le gustó del equipo en la fase de preparación: "Es lo que más incertidumbre me generaba antes de empezar, la capacidad de defender del equipo hacia delante porque somos un equipo muy presionante, tenemos defensas que va bien por arriba que nos van a hacer ganar muchos duelos y defensas rápidos que defienden bien a campo abierto".

"Somos conscientes de que de vez en cuando tendremos algún susto pero pagaremos ese peaje con gusto porque todo lo que sea recuperar balones en el campo rival nos acerca a la portería contraria. Tenemos una idea ofensiva y tenemos que defender así", aseguró.

Máxima ambición

Focalizado en lo que se les avecina fue claro. "Nuestra ambición es máxima, el objetivo es ascender de categoría y para ello tenemos que ser los mejores en todo", afirmó al tiempo que aludió a la presión por la persecución de ese propósito. "Somos conscientes de la entidad a la que representamos y de que el Real Murcia, por diferentes circunstancias, lleva demasiado tiempo fuera del fútbol profesional y la hoja de ruta es clara", indicó.

"Queremos ascender y para eso tenemos que hacer una temporada muy buena porque los rivales son duros y vamos a transformar esa ambición en mentalidad competitiva diaria. Si el equipo responde y transmite, la gente nos va a llevar en volandas", comentó.

Sin lesiones importantes

Para el lunes hay algunas dudas pero ninguna lesión importante: "Son molestias lógicas de la pretemporada y no hay ninguna lesión grave", manifestó sin dar pistas de cuál será su primer once en partido de competición con los de la capital del Segura aunque podría ser el compuesto por Gianfranco Gazzaniga en la portería; David Vicente, Esteban Saveljich, Alberto González, Cristo Romero; Moyita, Isi Gómez, Álvaro Bustos, Alex Schalk; Ekain y Pedro Benito.

Faltan tres días para el final del mercado de fichajes y así lo está viviendo el míster: "Estas horas son siempre movidas, me consta que la dirección deportiva está trabajando duro y la comunicación es muy directa. Estamos alerta ante cualquier oportunidad que pueda mejorar una plantilla que tampoco queremos que sea demasiado extensa porque eso hace que ganemos calidad diaria y que siempre haya una ventana abierta para el filial", expuso al respecto.