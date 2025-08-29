Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

Etapa 7 de la Vuelta a España 2025, en directo

La carrera entre Andorra La Vella y Cerler, con 188 kilómetros de recorrido, es la segunda de esta edición con más desnivel acumulado

Etapa 7 de la Vuelta a España

Etapa 7 de la Vuelta a España

Redacción | EFE

Casi veinte años ha tardado la Vuelta a España en regresar a la cima de Ampríu-Cerler, la última vez fue en 2007, y lo hace en la séptima etapa para finalizar el paso por los Pirineos en esta edición con una jornada con 4.211 metros de desnivel destinada a los favoritos.

La etapa entre Andorra La Vella y Cerler, con 188 kilómetros de recorrido, es la segunda de esta Vuelta del nonagésimo aniversario con más desnivel acumulado, tan solo superada por la penúltima jornada entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo. Son las dos únicas que superan este 2025 los 4.000 metros de desnivel.

Aunque no es la etapa reina de la 80ª Vuelta, entre los favoritos y entre aquellos que aspiran a pelear por algún triunfo parcial, se contempla como una jornada para los aspirantes a la clasificación general.

Con dos puertos de primera, el Cantó al comienzo de la etapa y más por sus más de 24 kilómetros de ascensión continuada, y la ascensión final hasta Ampríu donde se decidirá el vencedor de la etapa y se verá si hay algún aspirante que queda definitivamente descartado. Entre ambos se ascenderán el puerto de la Creu de Perves y el collado de L'Espina.

En su análisis, el director deportivo de la Vuelta, Fernando Escartín, apunta que en el Cantó debería formarse la escapada del día, para afrontar la ascensión a Cerler que supera en dureza a las de Limone Piemonte en la segunda etapa y Pal el día anterior.

De no mediar una auténtica sorpresa y tras la concesión a la escapada en Pal, los favoritos a imponerse en la etapa serán los candidatos a la clasificación general que tratarán de probar a sus rivales y si son capaces de hacerlo, intentarán acumular la mayor ventaja posible.

Etapa 7: Andorra La Vella - Cerler, 188 km

  • Salida: 11.55 horas (10.17 GMT)
  • Llegada: 17.30 horas (15.30 GMT)

