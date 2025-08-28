El Real Murcia pisa el acelerador por Flakus y el Castellón tira de cautela

Las posibilidades de que David Flakus regrese al Real Murcia son cada día más altas. Ayer el propio Felipe Moreno dio casi por encarrilado el acuerdo por el Castellón. Sin embargo, teniendo en cuenta el tira y afloja que están manteniendo los clubes a lo largo de los últimos días, no parece probable que la negociación se resuelva antes del próximo lunes, día del cierre del mercado de fichajes.

Y es que si atiendes lo que dicen en Nueva Condomina, la llegada de Flakus podría producirse de un momento para otro; sin embargo, si llamas a Castalia, la versión de los mandatarios del Castellón es distinta. Es cierto que ya hablan de «avances», sin embargo para nada son tan optimistas que el presidente del Real Murcia. Incluso dejan claro que no soltarán al esloveno hasta que no tengan cerrada una alternativa para la delantera, lo que hace que gane fuerza la opción de que todo se cierre el mismo lunes, cuando ya no haya margen.

Habrá que ver cuándo se acaba ofilializando un traspaso que, según las primeras cifras, rondaría los quinientos mil euros, lo que sí es ya una realidad es que Flakus se está convirtiendo en el protagonista absoluto de la actualidad del Real Murcia, dejando en un segundo plano completamente incluso el estreno liguero del proyecto liderado por Joseba Etxeberria. Será el lunes cuando los granas inicien la liga ante el Marbella, pero ahora mismo los aficionados están más pendientes de si regresa o no el esloveno que de ese comienzo de la competición.

Ayer mismo, aprovechando la presencia de Felipe Moreno en dos actos en Nueva Condomina, no podía faltar la pregunta sobre el fichaje de Flakus. Y el presidente grana, tan optimista como de costumbre, no dudó en afirmar que el traspaso estaba solo a falta de unos flecos.

Inauguración de la tienda del Real Murcia tras su ampliación. / ISRAEL SANCHEZ

«Hace cuestión de media hora me han dicho que progresa adecuadamente el fichaje. Hay partes ya acordadas y partes todavía que vienen por ahí, por la mitad del camino, por Alicante, por Valencia, vienen de Castellón; entonces todavía no está cerrado del todo», dijo el empresario cordobés.

Las declaraciones de Felipe Moreno volaron rápidamente de Murcia a Castellón, y la reacción en Castalia fue más cauta. Según dijeron fuentes del club a los los compañeros de El Periódico Mediterráneo, la negociación ha avanzado en las últimas horas, pero para nada consideran que esté cerca de la fumata blanca. Es más, dejan claro que no van a dar el visto bueno a la salida de Flakus mientras que no firmen una alternativa ofensiva que ocupe el lugar dejado por el esloveno, y es que no quieren pillarse las manos teniendo en cuenta la proximidad del cierre de mercado. Primero deberán atar a un delantero y después soltarán a Flakus, reiteran desde Castalia a periodistas locales.

Entre unas cosas y otras, no parece descabellado que todo acabe resolviéndose el lunes, justo el día en el que el Real Murcia debutará en la liga. Será a las 21.30 cuando los granas salten al campo del Marbella, mientras que el cierre del mercado de fichajes está previsto para las 23.59 horas. Por su parte, el Castellón juega el sábado a las 21.30 en Castalia ante el Zaragoza. Veremos si Flakus es convocado para ese partido.

El estreno en casa, el domingo 7

Por otro lado, ya se conocen los horarios de la jornada 2 del Grupo II de Primera RFEF. El Real Murcia, en el partido en el que se estrenará en Nueva Condomina, recibirá al Juventud de Torremolinos el domingo 7 de septiembre a las 18.15 horas.