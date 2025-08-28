Baloncesto
Nakic (UCAM Murcia): "Necesitaba un cambio y una motivación"
El ala pívot internacional croata ha apostado por el UCAM Murcia para dar un salto en su carrera
EFE
El ala pívot internacional croata Toni Nakic dijo este jueves en su presentación como baloncestista del Ucam Murcia que asume "un proyecto muy ambicioso" y que necesitaba "un cambio y más motivación" tras tres años en Lugo con el Río Breogán, también en la liga Endesa.
De 26 años y 2,01 metros de estatura, firmó por una temporada con opción a otra tras promediar el pasado curso 8,9 puntos, 3,5 rebotes, 1 asistencia, 0,8 recuperaciones y 9,8 créditos de valoración en 24 minutos y 48 segundos por encuentro en 30 partidos ligueros.
"Me dijeron que quieren dar un paso adelante y es lo que yo también deseo para mi carrera", indicó quien sabe que para "tener un buen año hay que trabajar duro desde el primer día", para lo que viene a "ayudar abriendo el campo" en lugar del montenegrino Nemanja Radovic, excapitán del Ucam.
"Es un reto muy difícil al que me enfrento por el hueco grande que dejó. Me contó todo lo mejor del club, que es una gran familia que cuida a sus miembros y me dijo que me sentiré muy a gusto", añadió Toni Nakic.
El director general del equipo, Alejandro Gómez, bendijo el fichaje: "No nos conocíamos de nada y me mostró ilusión, hambre y ganas de crecer como la que tenemos nosotros y nos ayudará a ser competitivos, nuestro gran objetivo".
