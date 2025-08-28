El FC Cartagena, a romper la maldición de la primera jornada

La primera jornada se espera con mucha ilusión en todas las aficiones del mundo. Tras una larga pretemporada en la que todos los equipos han ido disputando entre cinco y diez amistosos, los seguidores y los propios profesionales de los clubes están deseando que se acaben los choques preparatorios y empiecen a jugarse los partidos con algo en juego. La primera jornada está marcada en el calendario de todos desde que se sortea el calendario.

En el caso del FC Cartagena se mezclan dos sentimientos. Por un lado, el que se acaba de contar, y por otro, el hecho de que en los últimos años el cuadro cartagenero ha empezado la competición con un mal resultado y dando una imagen bastante pobre. Desde el año 2017 el cuadro portuario no consigue empezar la liga ganando y los últimos cuatro cursos el campeonato lo comenzó con derrota. Si ya de por sí el principal reto de la actual plantilla y cuerpo técnico es hacer olvidar lo que se vivió el pasado curso, que fue muy duro, se le suma que tiene una estadística muy complicada para empezar la temporada.

El domingo a las 19.30 intentarán romper esa desafortunada racha en un choque que además es a priori muy complicado. El Antequera y en su campo, el Maulí, va a ser uno de los partidos que más dificultad va a plantear a los rivales durante este curso y el Cartagena lo tiene para iniciar la competición.

Una racha de siete años

La temporada pasada comenzó la liga en Burgos. El encuentro empezó bien porque, antes del minuto 15, Sergio Guerrero adelantó al equipo que dirigía el ‘Pitu’ Abelardo, pero el cuadro castellano remontó el choque sin excesivo esfuerzo y se llevó un triunfo cómodo por 3-1.

Hace dos años el inicio de campaña se produjo en casa, en el Cartagonova, y lo cierto es que tampoco fue el estreno liguero soñado. El Cartagena perdió 0-1 ante el Eldense, en un choque que se decidió antes del descanso con el tanto de Juanto Ortuño, hermano de Alfredo Ortuño, único superviviente de la plantilla de aquel encuentro.

La misma sensación ocurrió doce meses antes en otro inicio de la competición doméstica como local. En el feudo portuario, el cuadro cartagenerista se medía a la Ponferradina y, a los siete minutos, ya perdía 0-1. Mikel Rico logró igualar antes del descanso para el Cartagena, pero un doblete nada más reanudarse el partido tumbó al cuadro albinegro, que solo pudo maquillar el resultado y caer finalmente por 2-3.

Ortuño y Mikel Rico en un entrenamiento del FC Cartagena. / | PRENSA FC CARTAGENA

En la campaña 2021-2022 se vivió un drama parecido como estreno ante el Almería. Derrota por 1-3 en un choque que se complicó en los primeros minutos con el tanto de Umar Sadiq y que el único tanto del cuadro portuario lo anotó Antonio Luna, lateral izquierdo que ha firmado este verano por el Antequera y que, por lo tanto, será rival este próximo domingo del equipo dirigido por Javi Rey.

La extraña temporada 2020-2021, que empezó a mitad de septiembre y que estaba totalmente condicionada por el covid-19, fue la última en la que el Cartagena empezó puntuando. No pudo ganar, pero sí sumar un valioso punto del feudo del Real Oviedo. Un 0-0 muy meritorio para los albinegros ante un conjunto que en sus filas contaba con Alejandro Arribas, cabeza visible del nuevo proyecto cartagenero, aunque todavía sin un puesto claro.

El Cartagena no estaba en la tercera categoría del fútbol español desde el curso 2019-2020. Ese año tampoco pudo empezar la liga con los tres puntos. Fue en casa el inicio de la competición, frente al Badajoz, pero el 0-0 ante el cuadro pacense resultó insuficiente para la afición que estuvo en el Cartagonova aquel 25 de agosto de 2019.

Justo un año antes fue aún peor, ya que el 25 de agosto de 2018 se iniciaba la temporada 2018-2019 y el Cartagena no pudo sumar. El cuadro albinegro perdió 2-3 ante el Recreativo Granada, filial nazarí, en un choque flojo en líneas generales del cuadro portuario y que antes del minuto 10 Ontiveros ya había puesto en ventaja al cuadro andaluz. Por parte cartagenerista, Fito Miranda hizo un doblete que no sirvió para nada.

Último triunfo en 2017

La búsqueda de un triunfo liguero del Cartagena en la primera jornada finaliza en la temporada 2017-2018. Hace ocho años el cuadro albinegro empezó la competición sumando de tres. Fue el 19 de agosto de 2017 en un encuentro en el que, con un doblete de Aketxe y un tanto de Cristo Martín, el Cartagena venció por 3-2 al Recreativo de Huelva.

El balance desde aquel día es de dos empates y cinco derrotas, un dato bastante pobre y que el cuadro que dirige Javi Rey espera romper. El rival no es nada sencillo, pero el único objetivo del Cartagena es pelear por el ascenso y mejor no esperar a la segunda jornada liguera para sumar el primer triunfo.

El estreno en el Cartagonova, el viernes 5

El FC Cartagena, que debutará este domingo en Primera RFEF en Antequera, ya conoce la fecha y la hora de su estreno en el Cartagonova. Y es que los albinegros jugarán la segunda jornada del Grupo IV el viernes 5 de septiembre a las 21.30 horas. El rival será el Atlético Madrileño, filial del Atlético de Madrid. Como ocurre con la primera jornada de este próximo fin de semana, los partidos se alargarán desde el viernes al lunes.