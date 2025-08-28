Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

Etapa 6 de la Vuelta a España 2025, en directo

Los ciclistas recorrerán 170,3 kilómetros, con una salida en Olot y llegada en la andorrana estación de esquí de Pal-Arinsal

Etapa 6 de la Vuelta a España

Etapa 6 de la Vuelta a España

Redacción

La Vuelta a España 2025 completa su primer tercio de carrera este jueves en tierras andorranas y habrá que ver si se ha empezado a romper o todavía las fuerzas siguen igualadas.

La sexta etapa de esta 80ª edición masculina de La Vuelta recorrerá 170,3 kilómetros, con su salida en Olot y con su llegada en la andorrana estación de esquí de Pal-Arinsal, cuya ascensión al Sector Pal volverá 15 años después a la 'grande' española.

La etapa, que cuenta con un desnivel positivo de 3.475 metros y un total de cuatro puertos, será la primera de alta montaña en esta edición.

Todo ello, después de que el UAE Team Emirates-XRG haya ganado este miércoles la etapa 5 de la Vuelta Ciclista a España 2025, una contrarreloj por equipos disputada sobre 24,1 kilómetros con salida y llegada en Figueras, y donde el español Juan Ayuso se ha quedado a ocho segundos del liderato general que vuelve a ser del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Etapa 6: Olot - Pal Andorra

  • Horario de salida: 12:35 horas (CET).
  • Horario aproximado de llegada: 17:16 horas (CET).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
  2. Un buzo graba bajo el agua el 2º embarcadero 'más importante' de España en Murcia: la gran obra centenaria del ingeniero británico Gustavo Gillman
  3. Los cambios de horario en la vuelta al cole que amenazan a las familias en España: «Muchos centros funcionan con un horario intensivo»
  4. Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
  5. El polvo sahariano cubre el cielo de la Región: estas son las zonas con niveles muy desfavorables de calidad del aire
  6. La Comunidad investiga la rampa náutica alegal de la playa de Puerto Bello en Cartagena
  7. Los secretos de las Salinas de San Pedro
  8. Es una de las rutas más impresionantes de la Región de Murcia: «Muy auténtica y de poca dificultad»

Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas

Ya es oficial la programación de la Feria de Murcia 2025: estas son las actividades organizadas

'Los atardeceres de nuestro aniversario', una de las más de 300 actividades de la Feria de Murcia

'Los atardeceres de nuestro aniversario', una de las más de 300 actividades de la Feria de Murcia

Roba a punta de pistola un camión en Murcia, le pega fuego y lo pillan por su forma de andar

Roba a punta de pistola un camión en Murcia, le pega fuego y lo pillan por su forma de andar

Marlaska acusa al PP de menospreciar al Estado en los incendios para enmascarar sus errores

Marlaska acusa al PP de menospreciar al Estado en los incendios para enmascarar sus errores

Rescatan en estado crítico a un niño de 2 años del interior de un coche al sol en Cabo de Palos

Rescatan en estado crítico a un niño de 2 años del interior de un coche al sol en Cabo de Palos

Senadores mexicanos se enfrentan a golpes en cierre de sesión legislativa

Senadores mexicanos se enfrentan a golpes en cierre de sesión legislativa

López Miras anuncia que estudiará "todos los recursos posibles" contra el "injusto" decreto de menores migrantes

López Miras anuncia que estudiará "todos los recursos posibles" contra el "injusto" decreto de menores migrantes
Tracking Pixel Contents