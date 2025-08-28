Fútbol sala
ElPozo Murcia amplía el contrato a Josan González hasta 2027
El club murciano muestra su confianza absoluta en el técnico justo antes del inicio liguero
L.O.
ElPozo Murcia y el entrenador Josan González han alcanzado un acuerdo para la ampliación del contrato del técnico hasta junio de 2027. Con esta decisión, ambas partes refuerzan "el compromiso mutuo de seguir construyendo un proyecto sólido, competitivo e ilusionante", indica la nota emitida por el club.
Josan González asumió el mando del primer equipo en febrero de 2025, liderando al conjunto murciano hasta las semifinales de Liga en una campaña que devolvió la ambición y la confianza a la plantilla y a la afición. "Aunque su contrato inicial tenía vigencia hasta 2026, ambas partes han querido dar un paso más y reforzar esta alianza con vistas al futuro", prosigue la nota de la entidad murciana, que también habla de la plantilla confeccionada para el nuevo curso. "La próxima temporada arrancará con una plantilla más amplia, de catorce jugadores, incluyendo seis incorporaciones que aportarán frescura, calidad y profundidad al grupo. Además, Josan ha renovado su cuerpo técnico, rodeándose de profesionales de su máxima confianza para dar forma a una etapa que se presenta con grandes retos por delante".
Apuesta por la estabilidad
"Desde el club, se valora muy positivamente la continuidad de Josan González, cuya implicación, liderazgo y capacidad de trabajo han sido claves para recuperar la identidad y el nivel competitivo del equipo", se informa desde ElPozo, que destaca que con esta renovación "reafirma su apuesta por la estabilidad, el trabajo a largo plazo y la construcción de un equipo con sello propio, preparado para competir al máximo nivel tanto en el panorama nacional como internacional".
