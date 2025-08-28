Fútbol sala
Cristian Povea se marcha cedido al Alzira
El ala sevillano había firmado por el Jimbee Cartagena en este mercado veraniego
El Jimbee Cartagena ha dado la sorpresa en la semana previa al arranque de temporada al anunciar la cesión de uno de sus fichajes estivales. El ala sevillano Cristian Povea (23 años), incorporado este verano con la idea de convertirse en una pieza importante del proyecto melonero, jugará finalmente la campaña 25-26 en el Family Cash Alzira FS.
El movimiento resulta llamativo porque Povea había dejado buenas sensaciones durante la pretemporada, sobre todo en el partido ante el Jaen, y se esperaba que tuviera minutos en el VI Trofeo Isaac Peral – Grupo Caliche. Sin embargo, el club cartagenero ha optado por buscarle continuidad en el conjunto valenciano, donde podrá contar con más protagonismo y seguir creciendo de cara al futuro.
El sevillano, formado en la cantera del Real Betis y con experiencia en Primera División, aterrizó en Cartagena con expectativas altas, pero su etapa en la Trimilenaria queda, de momento, en pausa. Ahora, tendrá la oportunidad de mostrarse en Alzira, mientras en la afición melonera queda cierta sensación de sorpresa al ver marchar a uno de los nombres propios de este mercado veraniego.
Este movimiento abre la posibilidad al cuadro cartagenero a hacer un fichaje antes de que se inicie la competición. En el mes de enero se incorporará Lucas Farias, pero se especula que antes del brasileño, el Jimbee Cartagena buscará un último refuerzo.
