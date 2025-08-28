El Alhama ElPozo cierra su plantilla con las llegadas de Elsa y Encarni

A falta de poco más de cuarenta y ocho horas para el debut del Alhama ElPozo en la máxima categoría del fútbol femenino en la temporada 2025/26, han llegado dos nuevas jugadoras que ponen el punto y final al capítulo de incorporaciones. En total han sido ocho las caras nuevas que vestirán de azul en la temporada que está a punto de empezar. Las alhameñas jugarán el sábado a las ocho de la tarde en el estadio Johan Cruyff ante el poderoso FC Barcelona, emitido por Dazn.

Por un lado, Elsa Gómez, una colombiana de diecinueve años, juega de lateral izquierdo y procede del equipo colombiano del Once Caldas. Por otro, Encarni Jiménez, una cordobesa de veintitrés años que juega de centrocampista y procede del Alavés.

Presentación Alhama / L.O.

Junto a Elsa y Encarni, han llegado Belotto, Yiyi, Aitana, Toro, Marta y Quintero. Repiten Judit, Kuki, Raquel Pinel, Alba, Astrid, Estefa, Ana, Belén, Nuria, Yannel, Elena, Patri, Carla, Mariana y Vega.

El entrenador oficial es Jovi Garcia, quien fuera segundo la pasada campaña de Dani Alvarez.

Presentación de las nuevas equipaciones

En la mañana del miércoles, en la factoría alhameña de ElPozo tuvo lugar la presentación de las nuevas equipaciones que el Alhama va a lucir en la presente temporada. El acto presentado por Jose Angel Cerón empezó por el visionado de un video donde las jugadoras pudieron ver a la empresa que representan como principal patrocinador. Después, el empresario Tomás Fuertes se dirigió a las jugadoras y técnicos con un video motivador. Siguió con la entrega de camisetas a los principales directivos de la empresa El Pozo. Terminó con las palabras del presidente, Antonio García, antes de la foto de familia.