Acuerdo por el precio de las entradas entre los equipos murcianos de Segunda RFEF

Los cinco equipos murcianos que esta temporada van a competir en Segunda RFEF han firmado un comunicado conjunto. Un hito pionero ejemplar para así evitar controversias a lo largo de la campaña entre las aficiones a la vez que incentiva a aquellos que hayan retirado el abono de su club.

El Yeclano, Ucam, Deportiva Minera, Aguilas y Lorca Deportiva se han puesto de acuerdo para que en los partidos en los que se enfrenten en la nueva temporada, los aficionados que les toque ser visitantes paguen una entrada de diez euros en cada partido. Para ello solo tendrán que presentar el carné de abonado de su respectivo club el dia del partido.

Dicho comunicado indica que, “para fomentar y poner en valor la buena relación entre los clubes y aficiones de los cinco equipos de la Región de Murcia que competirán esta temporada en Segunda Federación, hemos acordado establecer un precio especial de diez euros en las entradas para los abonados visitantes. Dicho precio solo será válido presentando el carné de abonado de la temporada 2025/26 junto al DNI en la taquilla de los estadios”.