Las semifinales de la Copa Federación se disputan hoy

El próximo domingo se disputará la final de la fase autonómica de la Copa Federación y durante el día de hoy se conocerán los clubes que la disputen. A las 18.30 se disputará la primera semifinal en Alumbres entre la Minerva y la Deportiva Minera, mientras que a las 20.30 en el Pedro Méndez se verán las caras Mazarrón y Yeclano Deportivo.

El encuentro más atractivo, a priori, es el que se verá en Cartagena. El derbi entre la Minerva y la Minera, dos equipos que mantienen una rivalidad local por la cercanía de ambas diputaciones (Alumbres y Llano de Beal), ya que están a solo 9 kilómetros, hace de este derbi cartagenero el más atractivo tanto para los aficionados de ambos equipos como para todos los seguidores al fútbol en la ciudad portuaria y en la Región de Murcia. Deportivamente hablando, es claro favorito el cuadro rojillo, ya que está en Segunda Federación y tiene un proyecto muy ambicioso este curso.

En cuartos de final consiguió tumbar al Águilas en El Rubial por 0-1, por lo que se ha convertido en el favorito a clasificarse para la fase nacional. La Minerva, que logró la salvación la pasada campaña en los minutos finales de la última jornada, ha querido dar un paso adelante este curso con una plantilla de más nivel. Se ha plantado en estas semifinales de Copa Federación tras vencer por 2-0 al Muleño en un encuentro muy serio y que tuvo como protagonista a su delantero Fran Cortés, autor de los dos goles del choque. En el cuadro azulgrana no solo destaca el delantero, ya que este año se han incorporado jugadores de nivel para la Tercera Federación como Fran Navarro, Renato o Cristo Martín, mediapunta canario de 38 años que estuvo cuatro temporadas defendiendo los colores del FC Cartagena.

El Mazarrón, al igual que la Minerva, tratará de dar la sorpresa en la segunda semifinal. El ‘tomate mecánico’ lo pasó muy mal en los cuartos de final, pero logró clasificarse. Tuvo que remontar el 0-1 del Olímpico de Totana para llevar el choque a la tanda de penaltis y en la mal llamada ‘lotería’ se tuvo que sobreponer al primer error y vencer por 5-4, tras siete lanzamientos de cada conjunto. Ante el Yeclano Deportivo, que goleó al Santomera por 6-0, el Mazarrón tendrá que elevar el nivel general para desafiar a uno de los gallitos del grupo IV de Segunda Federación. Los del Altiplano, que saben que su camino para llegar a la fase nacional pasa por dos choques ya como visitante, afrontan este torneo con ilusión.

Los ganadores de ambas semifinales se verán las caras en la gran final del próximo domingo 31 de agosto en el campo del vencedor de la eliminatoria entre la Minerva y la Deportiva Minera. El ganador de esta fase regional se clasificará para la fase nacional, cuyos dieciseisavos de final se sortearán el 3 de septiembre. Ya clasificado para esa última fase está el Molinense.