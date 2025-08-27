La Minera y el Yeclano, a la final regional de la Copa Federación

No hubo sorpresas en las semifinales de la fase regional de la Copa Federación. La Deportiva Minera y el Yeclano Deportivo cumplieron con los pronósticos y jugarán el domingo la final de un torneo cuyo ganador se clasificará para la fase nacional. Los de Llano del Beal se impusieron a la Minerva por 1-2, mientras que el Yeclano Deportivo no dejó opción al Mazarrón (1-3).

En Alumbres, la Deportiva consiguió la victoria (1-2) ante la Minerva en un choque sin brillo por parte del equipo de superior categoría, pero sí muy eficaz en las áreas.

Checa hizo cambios respecto al choque frente al Águilas, pero mantuvo a jugadores claves del once en una declaración de intenciones de que estaba prohibido confiarse

En el minuto 2 de partido ya encarriló el encuentro el cuadro rojillo. Jugada ensayada en un córner, se mueve Omar Perdomo para quedarse liberado en la frontal del área, saca Roberto Alarcón y el canario sin oposición hace el primero.

Este gol fue un mazazo para el conjunto de Alumbres que hasta el minuto 15 en una falta directa botada por Cristo Martín no avisó a su rival.

La Deportiva Minera no hizo un gran partido en ataque, pero no lo necesitó. Consiguió durante el choque lo más importante que fue que al cuadro local le costará hacer daño.

Con balón los pupilos de Checa no se mostraron igual que contra el Lorca hace siete días o en el Rubial el pasado fin de semana. El 0-2 llegó por una indecisión local y porque la Minera tiene un gran delantero. Rubén Mesa tuvo una y no la desaprovechó poniendo el esférico cerca de la escuadra.

El segundo tiempo sirvió para que moviera el banquillo Checa y para que la Minerva se fuera soltando, aunque sin peligro. Tiró de orgullo el equipo dirigido por Jaime Alarcón para orgullo de los muchos aficionados que se acercaron al Secante a ver el choque.

La Minera supo gestionar esfuerzos en el segundo periodo y se llevó un triunfo justo, pero sin grandes alardes.

El Yeclano no falla

No falló la Minera y no falló tampoco el Yeclano Deportivo, que lograba el billete para la final tras ganar al Mazarrón. Los azulgranas apenas necesitaron 45 minutos para sentenciar, y eso que los locales fueron capaces de empatar en el minuto 5 el gol inicial de Babacar. Pero un segundo tiempo del senegalés y el gol de penalti de Xabi Domínguez en el 43 acabó con la esperanza de los costeros.

La final, domingo a las 10:30

El domingo a las 10:30 se jugará la final en el Ángel Celdrán de Llano del Beal entre la Deportiva Minera, que ejercerá de local y el Yeclano Deportivo. El cuadro cartagenero, con buen ojo, no quiere que su partido se solape con el choque del Cartagena en Antequera.