La madurez de Cate llega al juego interior del UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB cuenta con hasta siete caras nuevas para esta temporada. Pero una de ellas es de sobra conocida, casi familiar. Y es el regreso de un Emanuel Cate que, después de tres temporadas, vuelve a la capital del Segura para conformar el juego interior junto a los pívots Devontae Cacok y Moussa Diagne. La madurez del 'cinco' rumano, que ocupa ficha de cupo de formación, ha sido una de las claves para que la entidad universitaria apostase por recuperar a un jugador en el que ya en su día, tanto la entidad como el propio Sito Alonso, depositaron muchas esperanzas en su progresión.

Después de dos temporadas en el Cluj-Napoca de Rumanía, donde disputó la EuroCup, y su paso por el BAXI Manresa el pasado curso, Emanuel Cate retorna a la capital del Segura a sus 28 años de edad dispuesto a seguir creciendo de la mano del UCAM Murcia tras adquirir una versión mucho más madura de su baloncesto. "Han pasado tres años desde mi último partido aquí, pero cuando quieres ser mejor cada día, tres años es mucho tiempo. Por lo que con los partidos se verán los cambios que y demostar todo lo que he aprendido en este tiempo y cómo puedo ayudar ahora en adelante al equipo a ganar muchos partidos", ha afirmado el rumano en la presentación de su segunda etapa en el club universitario.

En este mismo sentido, Cate remarcó su experiencia adquirida de estas últimas campañas fuera del UCAM Murcia y que le ha ayudado a volver. "Son dos años que pasé en el Cluj, donde jugamos la EuroCup con un equipo debutante. Lo hicimos muy bien, jugamos cuartos de final, hicimos partidos importantes contra clubes históricos de la EuroCup. Creo que he ayudado mucho al club a crecer también. Después en Manresa el año pasado, competimos contra todos los equipos grandes y creo que podemos hacer lo mismo este año y seguir sumando cosas", ha añadido en un acto que se ha llevado a cabo en las instalaciones de COC Oftalmología, el patrocinador más longevo en la historia de la entidad.

Emanuel Cate, durante su presentación en las instalaciones de COC. / UCAM Murcia CB

Al contrario que los otros seis fichajes, la adaptación del pívot rumano a los planes de Sito Alonso será mucho más rápida después de cuatro temporadas en Murcia (2018-2022), donde ya coincidió con un entrenador madrileño que apostó por su progresión tras su salto de la LEB Oro al propio UCAM. Sin embargo, en el verano de 2022 ambas partes tuvieron que separar sus caminos. "Me encantó que hace dos temporadas el club jugó la final. Es una cosa muy ambiciosa que han podido hacer. Yo sabía cómo trabajaba la gente, sabía que estaba muy contento cuando vivía aquí, por todo lo que Murcia significa para mí y con muchas ganas de en este momento en mi carrera deportiva unirnos de nuevo y poder seguir sumando cosas ambiciosas", ha comentado.

Séptimo jugador con más partidos

Emanuel Cate, que ha firmado por una temporada más otra opcional en esta segunda etapa, es el séptimo jugador de la historia del UCAM Murcia con más partidos en la Liga Endesa (125). De hecho, a principios de temporada ascenderá un escalón al superar los 127 de Quini García y este mismo año también podría ocupar la quinta plaza por encima de los 145 de José Ángel Antelo. Además, en rebotes también se encuentra entre los diez primeros de la historia del club en la ACB.

"Estoy listo para todo lo que quiere Sito de mí y para ayudar a este equipo a crecer. En el vestuario ya tenemos muy buena química", dijo Cate, quien añadió que tanto DeJulius y Forrest, los dos bases que han llegado este verano y que debutarán en la ACB, se encuentran muy implicados. "Quieren conocer mucho más de la Liga Endesa, acaban de llegar los dos pero hacen muchas preguntas, están muy implicados y los veo muy bien para este año", ha asegurado el jugador universitario.