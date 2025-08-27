Felipe Moreno: “El fichaje de Flakus por el Real Murcia progresa adecuadamente”

El Real Murcia y el Ayuntamiento de la ciudad han presentado, en el estadio Nueva Condomina, la renovación del patrocinio de Aparcamurcia, que seguirá vinculado al club grana y se verá en la parte trasera de la camiseta durante todo el curso. Además, también se ha abierto la tienda ya reformada del Estadio, que ahora es más grande que antes y dispone de más servicios.

Felipe Moreno, presidente de la entidad murcianista, ha confirmado que el fichaje de David Flakus está prácticamente cerrado. La pregunta fue clara y su respuesta no deja lugar a muchas interpretaciones: “Hace cuestión de media hora me han dicho que progresa adecuadamente el fichaje. Hay partes ya acordadas y partes todavía que vienen por ahí, por la mitad del camino, por Alicante, por Valencia, vienen de Castellón; entonces todavía no está cerrado del todo”, subraya el empresario cordobés.

Sobre el objetivo de la temporada, Moreno no ha eludido que todo el club mira al primer puesto: “Nuestro proyecto no cambia, nuestras ilusiones tampoco y nuestras ideas tampoco. La idea es la misma que la temporada anterior: intentar quedar primeros por todos los medios, que es lo que te garantiza el ascenso y, si no, pues como digo siempre, segundos, terceros, donde nos ponga la categoría. Nuestra cabeza está en ser primeros y la idea es luchar todo lo posible y dejarnos la piel todos para conseguir el objetivo y no tener que correr el riesgo del playoff”, aseguraba el presidente grana.

El alcalde José Ballesta, además de elogiar de manera efusiva al presidente del Real Murcia y de agradecerle todo el esfuerzo que está haciendo por la entidad deportiva más destacada de su municipio, ha puntualizado cómo serán las novedades en cuanto al transporte público que tendrán los aficionados que quieran acercarse a Nueva Condomina los días de partido: “Hace poco se produjo una reunión entre el equipo del Ayuntamiento de Murcia y el del club para abordar los accesos al Ayuntamiento. Efectivamente, desde la línea de tranvía se van a poner tres expediciones más durante los días de partido. Asimismo, se va a poner un autobús especial para determinadas pedanías y determinados barrios que no tienen en este momento acceso directo al Ayuntamiento de Murcia. Se está haciendo una planificación para dotar de carriles específicos los accesos al estadio de Nueva Condomina y todo esto, como digo, ha sido fruto de un trabajo que se ha realizado conjuntamente con el club. Asimismo, esa posibilidad de tener acceso directo desde la A7 a esta zona que en este momento no tenemos, pues es algo que tendremos que negociar directamente con el Ministerio de Transportes”, especificaba Ballesta.

Ballesta con Felipe Moreno / Paco Sarabia

La Ciudad Deportiva, más cerca

Es sin duda el mayor quebradero de cabeza del Real Murcia en estos momentos. Desde la entidad grana se espera que la Ciudad Deportiva empiece a construirse cuanto antes y el alcalde de la ciudad ha especificado en qué punto se encuentra: “El pasado jueves se produjo una reunión entre los técnicos del Ayuntamiento y los técnicos del Real Murcia para la entrega de una serie de documentación. El viernes se estudió esta documentación y hoy debe estar prevista una reunión para completar todos aquellos huecos, aquellos elementos que todavía no están finalizados dentro de la documentación urbanística para la ciudad deportiva. Nuestro objetivo, según informaba ayer mismo el concejal de Deportes, es que todo esto quede solventado a lo largo de esta semana. De tal manera que el documento final pueda someterse a exposición pública en su parte ambiental y que sean 20 días hábiles de exposición del trámite ambiental de la documentación antes de su aprobación provisional por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia", decía el alcalde.

Ballesta ha puntualizado que quiere hacerlo todo de manera legal y correcta y así evitar dar pasos atrás. “Lo que queremos es que el expediente urbanístico sea impecable, que no haya ningún tipo de duda por parte de nada ni de nadie, como pudo existir en otras épocas, y que esto esté dotado de la máxima seguridad jurídica que en este momento las leyes están tramitando. El Real Murcia no se merece menos, ni una entidad seria como es el Ayuntamiento de Murcia, que representa a todos los murcianos, puede permitir que esto suceda.

Eso sí, plazos no ha querido dar: “Ya sé yo que ustedes quieren comprometer esos plazos para luego, si no se cumplen, volver a sacarlos. Pero claro, ahí está nuestra habilidad para no dar ningún tipo de plazo hasta que no tengamos la seguridad de que esos plazos ya son específicamente dentro del ámbito de la jurisdicción, es decir, que se apruebe por la Junta de Gobierno, que probablemente suceda esa primera aprobación a lo largo de este mes, y esos 20 días hábiles de exposición pública para su tramitación ambiental, 20 días hábiles y ya la aprobación provisional de toda la jurisdicción urbanística. Entonces, pasaría a Patrimonio para complementar todos los datos de Patrimonio. Pero que ya le digo, jueves hubo reunión, en este momento estaría otra reunión, y es que esto no está parado”, concluía Ballesta, confirmando que se siguen dando pasos, pero que para ver la primera excavadora todavía hay que esperar varios meses.

Ampliación de la tienda

Felipe Moreno se ha mostrado tremendamente orgulloso de la reforma que se ha acometido en la tienda ubicada en Nueva Condomina. Ha anunciado que cuando esté hecha la Ciudad Deportiva, allí habrá una tienda mucho más amplia, pero mientras tanto está feliz con los cambios que se han producido en la actual. El almacén ha pasado de 200 metros cuadrados a 800, de tres probadores ahora hay seis, la tienda tiene tres accesos, uno de ellos desde el palco y, sobre todo, el máximo responsable del club se ha mostrado feliz por el cambio que ha habido ahora que tienen el acuerdo con Joma respecto al que tenían anteriormente: “El pack de ropa que anteriormente costaba 250 con Adidas, ahora cuesta 250 con Joma, pero con una salvedad, que con el pack anterior teníamos 10 prendas o 10 piezas y con el pack de Joma tenemos 14, incluidos chubasqueros y otra serie de cosas que los chicos tenían que comprar adicional y que ahora les entra todo en el pack”, explicaba el presidente.

Estos cambios espera Felipe Moreno que tengan un impacto significativo en cuanto a ingresos: “La previsión que tenemos mínima es doblar. La verdad es que vamos muy bien, ¿sabes? Si doblamos, amortizamos la tienda y amortizamos las cosas y, viendo cómo vamos, ya lo firmamos y ya nos conformamos”, concluía el presidente.

El Real Murcia supera los 16.000 abonados / Paco Sarabia

Más de 16.000 abonados

En la presentación de la nueva tienda, Felipe Moreno, además de regalarle al alcalde de la ciudad de Murcia un carnet, ha confirmado que ya se han superado los 16.000 abonados. Es una cifra de la que se siente muy orgulloso. Sin embargo, ha aclarado que su objetivo es que se superen los 16.500 de la campaña 2008-2009 en Segunda División. El máximo dirigente de la entidad murcianista ha confirmado que espera llegar a esa cifra antes del partido ante el Elche el próximo 4 de septiembre.