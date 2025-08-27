El FC Cartagena, en busca del extremo antes de iniciar la liga

El domingo a las 19.30 debuta el Cartagena en El Maulí, estadio del Antequera, y lo hace con la plantilla casi al completo. Tras una larga pretemporada, se acabaron los amistosos el pasado viernes y de la mejor manera posible con la goleada por 4-1 en el Trofeo Carabela de Plata.

El balance de los encuentros de preparación ha sido de tres victorias, dos empates y una derrota. El único choque que se saldó con un resultado negativo fue ante el Albacete, club de Segunda División, y donde el cuadro albinegro mostró una buena imagen.

Durante estas semanas de puesta a punto para el primer partido oficial que tendrá lugar en cuatro días, Javi Rey ha tenido prácticamente a toda su plantilla disponible. Tres futbolistas han tenido una preparación más complicada por diferentes molestias (Carlos Calderón, Chuca y Fran Vélez), pero se espera que los tres lleguen sin ningún tipo de problema al fin de semana y poder formar parte de la expedición que emprenda viaje el martes para tierras andaluzas.

El deseo de Manolo Sánchez Breis y también, lógicamente, de Javi Rey es que también esté en ese autobús el extremo diestro que falta por cerrar la plantilla. No está siendo sencillo encontrar ese perfil porque se busca un jugador que marque las diferencias. Carlos Calderón es el único jugador puro de esa posición y la dirección deportiva de la entidad portuaria entiende que es más que necesario, en una liga de 42 jornadas, tener otro futbolista que pueda pelearle el puesto con las máximas garantías.

Varios nombres sobre la mesa

Suleiman Camara era el jugador deseado. El extremo derecho del Real Racing Club era el futbolista que anhelaba Manolo Sánchez Breis para esa posición, pero el deseo del jugador de no bajar una categoría tiró por tierra la operación. Real Murcia y Tenerife también se fijaron en él, pero recibieron la misma respuesta por parte del jugador hace dos semanas. Su opción es muy complicada, pero de momento también es cierto que su futuro está en el aire. El extremo de Gambia no ha jugado ningún minuto en los dos encuentros ligueros con el club racinguista y no hay que descartar nada hasta el final del mercado, pero lo cierto es que las miras del club han tenido que cambiar.

El que no llegará seguro es Nico Djalla, futbolista que pertenece al Cádiz y que la pasada temporada estuvo cedido en el Recreativo. El atacante se ha decantado por marcharse también en préstamo precisamente al Antequera. El que podía haber sido el extremo del cuadro albinegro lo tendrá como rival en el primer choque liguero.

El periodista Ángel García ha adelantado que tanto Real Murcia como FC Cartagena tienen sobre la mesa a dos extremos. Se trata, por un lado, de Ander Marín, jugador perteneciente al Burgos. El conjunto castellano pretende que su jugador se marche cedido y los clubes de la Región de Murcia están muy bien colocados en poder hacerse con sus servicios.

Dani Queipo es otro de los jugadores que está valorando la entidad cartagenera. El extremo, que pertenece al Real Sporting de Gijón, le ha comunicado a su club que se quiere marchar inmediatamente y una de las opciones es vestir la albinegra.

Los días siguen pasando y cada vez parece más complicado que Javi Rey pueda tener a toda su plantilla disponible para el inicio liguero. Lo que sí está claro es que el último refuerzo debe firmarse antes del lunes 1 de septiembre a las 23.59, que será cuando se cierre el mercado.

"Será un partido especial"

Luismi Redondo atendió a los medios oficiales del club y se mostró muy contento por la pretemporada y por las sensaciones antes del inicio liguero: «Muy buenas sensaciones en el Cartagonova. Al final, ya sabía que era un pedazo de estadio. La afición nos ha apretado. Nosotros estamos orgullosos de que vayan allí a vernos y nos den un plus porque tienen que estar con nosotros», enfatizó Luismi.

Además, confirmó que le hizo ilusión ya poder marcar en su nuevo feudo: «La verdad es que muy bien y muy felices por la victoria y por marcar el primer gol allí en el estadio».

Su adaptación está siendo sencilla: «Muy bien, muy bien. Cartagena es una ciudad tranquila y bonita. A mí me gusta todo eso. En el equipo nos hemos juntado un grupo muy bueno y muy sano. Al final, en el día a día, eso es importantísimo en el fútbol. En general, todos estamos muy contentos», reconoció el centrocampista.

Luismi Redondo vuelve al lugar donde más destacó y se dio a conocer nacionalmente; el mediapunta recuerda con su cariño esa etapa: «Sí, allí pasé el mejor año de mi vida futbolísticamente. Le tengo un cariño muy grande a Antequera por cómo me trataron allí, tanto el club como los aficionados. Será un partido muy especial y ojalá nos llevemos los tres puntos nosotros», concluyó el futbolista albinegro.