El estreno de los equipos murcianos en Segunda RFEF será el domingo 7

Todavía faltan diez días para que se dé el pistoletazo de salida a la temporada 25-26 en Segunda RFEF, pero los seis equipos murcianos que formarán parte del Grupo IV ya conocen la fecha y la hora de su debut en este curso en la cuarta categoría del fútbol español. Aunque la jornada 1 se iniciará el sábado 6 de septiembre, los representantes de la Región entrarán todos en acción el domingo, según los horarios facilitados por la Federación Española de Fútbol.

Será el Águilas FC-Yeclano el gran duelo de esa primera jornada liguera, pero el primero en competir será el UCAM Murcia. Los universitarios, que vuelven a contar con Germán Crespo en el banquillo, debutarán en el campo del Melilla el domingo a las 12.00 de la mañana.

El partido del morbo

En El Rubial echará a rodar el balón esta temporada 25-26 a partir de las 19.00. Es a partir de esa hora cuando comenzará el partido más atractivo de la apertura del Grupo IV, además el choque llegará con morbo. Porque el Águilas se enfrentará al Yeclano Deportivo y lo hará con Adrián Hernández, ex técnico azulgrana a los mandos. Los de La Constitución vuelven a Segunda RFEF tras el descenso firmado el pasado verano.

A la misma hora y a pocos kilómetros el Lorca Deportiva se estrenará en esta cuarta categoría frente al Real Jaén. Los lorquinistas son uno de los equipos recién ascendidos al Grupo IV.

Los otros dos equipos de la Región en Segunda RFEF cerrarán la jornada. La Unión Atlético, después de que fracasase su intento de trasladarse a Málaga, se estrenará en el campo del Atlético Antoniano, mientras que la Deportiva Minera, mucho más ambiciosa en su segunda aventura en esta categoría, también comenzará a domicilio. Deberá visitar al Xerez Deportivos. Ambos encuentros comenzarán a partir de las ocho de la noche.

La jornada 1 en el Grupo IV se abrirá el sábado con la disputa de dos partidos. A las siete jugarán el Puente Genil y el Xerez CD y a las ocho llegará el turno para el enfrentamiento entre el Estepona y el Linares Deportivo.