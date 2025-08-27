Déjà vu defensivo en el Real Murcia

Si alguien pensaba que Asier Goiria aprovecharía este mercado veraniego para dar un salto de calidad a la defensa, se equivocó. Aunque el plazo de fichajes estará abierto hasta el lunes, las posibilidades de que llegue algún refuerzo para la zaga es más que improbable. Y si finalmente se confirman esos presagios, el Real Murcia cerrará la plantilla con Cristo Romero como única cara nueva en la retaguardia. Hasta Andrés López, al que en enero se cedió al Yeclano y que en el inicio de la pretemporada no entraba en los planes de la dirección deportivo, ha conseguido sobrevivir, algo parecido a lo que le ocurrió el pasado verano.

El murciano volverá a ser el cuarto central de una zaga que por segunda campaña estará liderada por Alberto González y Esteban Saveljich y en la que también repite Antxón Jaso, una de las renovaciones llevadas a cabo por el club. La continuidad del navarro prácticamente descartaba la opción de que llegase un central de altos vuelos que pusiera en aprietos a la pareja formada por el asturiano y el argentino.

La única bala que le quedaba a Goiria era encontrar a un central sub-23 que elevara el nivel, lo que hubiera significado la salida de un Andrés López que había regresado a la plantilla tras acabar su cesión en el Yeclano Deportivo. Pero esa bala también ha salido falluta. No parece que en estos últimos días de mercado aterrice en Nueva Condomina un nuevo zaguero, conformándose el Real Murcia con mantener al propio canterano murciano, que por segunda temporada consecutiva pasa de estar fuera a ganarse la continuidad.

Deberá agarrarse Joseba Etxeberria a Alberto González y Saveljich, confiando en que ambos no flaqueen en este inicio liguero y dejen atrás las dudas que han aparecido defensivamente en algunos encuentros de la pretemporada, sobre todo en los primeros amistosos veraniegos. Pero los cromos en la retaguardia no solo se repetirán en el centro de la defensa. La banda derecha también es idéntica a la del pasado curso. Ha logrado Goiria retener a David Vicente, posiblemente el mejor futbolista del pasado curso en la plantilla murcianista, y no ha dudado el director deportivo en renovar a Jorge Mier, pese a que había dudas sobre si en esta ocasión el responsable técnico de Nueva Condomina aprovecharía para liberar una ficha sénior, apostando por un sub-23 como competencia a Vicente.

Así la única cara nueva en la defensa del Real Murcia para la temporada 25-26 es la de Cristo Romero, quien llega procedente del Villarreal B para poner el candado a la banda izquierda de Nueva Condomina. Porque aunque mucho se ha hablado de que el objetivo del club era doblar esa posición, peleando durante varias semanas por retener a Ian Forns, finalmente, con el mercado ya coleando y con Felipe Moreno echando el resto por el fichaje de Flakus, todo parece indicar que por segundo año consecutivo el Real Murcia cerrará la plantilla con un solo lateral zurdo.

Ian Forns al Betis Deportivo

Descartado Ian Forns, que tras acabar su etapa de cesión en el Real Murcia ha sido traspasado por el Espanyol al Betis Deportivo, no parece que vaya a llegar competencia para Cristo Romero, y es que el fichaje de un lateral izquierdo se ha caído de la lista de prioridades de Goiria, quien considera que en caso de necesidad Etxeberria podría recurrir a Andrés López.

Esperando el despido de Kadete

Ya el pasado verano ocurió lo mismo. Para esa posición llegó Kadete y nadie más, y luego pasó lo que pasó. Y si no que se lo digan a Fran Fernández, que se vio en serios aprietos para taponar esa zona al no cumplir Kadete con las expectativas. De hecho, durante varias jornadas tuvo que jugar con Mier a banda cambiada y en enero hubo que ir al mercado para corregir un error que ahora se volverá a cometer. Porque aunque ahora mismo Etxeberria cuenta con Cristo Romero y Kadete, el madrileño tiene las horas contadas en el club. Desde hace varias semanas sabe que no cuentan con él, y aunque sigue entrenando con normalidad a las órdenes del técnico, lo normal, si se repite el modus operandi del club, es que el mismo lunes reciba la carta de despido, incluso antes del fin de semana si se llega a concretar el fichaje de Flakus.

Hoy, amistoso ante el Imperial

El cierre de la pretemporada estaba fijado para el pasado sábado. El amistoso ante el Elche Ilicitano era el último que tenían previsto los granas en su calendario veraniego. Sin embargo, Joseba Etxeberria decidía este mismo fin de semana añadir una prueba más. Y esa prueba, la última antes del debut liguero en Marbella, será esta tarde ante el Imperial en Pinatar Arena. El encuentro comenzará a las seis y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

Aprovechará Etxeberria esta cita para conseguir que sus jugadores sigan sumando minutos, sobre todo algunos de los fichajes, que no han podido participar tanto como se esperaba por algunos problemas físicos. De hecho, ante el Ilicitano, el técnico grana contó con numerosas bajas, no pudiendo contar con jugadores llamados a ser titularísimos como son los casos de Moyita y Antonio David. Este último, firmado a principios de agosto, solo ha jugado 15 minutos con la camiseta grana. Otro que tampoco ha participado en pretemporada es Zeka -solo jugó un cuarto de hora contra el Orihuela-.

Después de esta prueba ante el Imperial, el Real Murcia se centrará en su debut liguero. Los granas se estrenarán en este curso en Primera RFEF el próximo lunes. Será a las nueve y media cuando se enfrenten al Marbella.