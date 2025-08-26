El Real Murcia pierde la cabeza por Flakus

Cuando en 2018 el Real Murcia no tenía ni para comprar balones para los entrenamientos y el murcianismo tuvo que salir al rescate vendiendo pulseras para ayudar al pago de las nóminas de los futbolistas, pocos imaginaban que solo siete años después el club grana pondría medio millón de euros sobre la mesa para fichar a un jugador en Primera RFEF. Tampoco imaginaban muchos que aquella afición que, con el agua al cuello, se abonaba a los proyectos ‘low cost’ y celebraba la apuesta por un modelo con jugadores de la tierra, ahora se frote las manos esperando que Felipe Moreno consiga traer de vuelta a David Flakus cueste lo que cueste. Como tampoco piensan ya en que las ‘vacas flacas’ de hace solo unos años llegaron a consecuencia de una época de ‘vino y rosas’ como la que se vive ahora.

Y con gran parte del murcianismo agitando las banderas para el regreso del esloveno, el presidente del Real Murcia no ha dudado en poner toda la carne en el asador para que el delantero, gran protagonista de los murcianistas en la segunda vuelta del curso pasado gracias a sus goles, lidere el proyecto 25-26, un proyecto que a falta de una semana para que comience la liga no tiene un ‘9’ titularísimo.

Acuerdo con el jugador

De momento ya tiene el ‘ok’ del futbolista. El delantero, que a principios de verano, respaldado por su gran segunda vuelta en el Real Murcia, dibujaba un futuro en el fútbol profesional, ha visto como los días pasan y las ofertas que esperaba no alcanzan las expectativas. No solo eso. Ningún club se ha mostrado dispuesto a pagar las cantidades que pide el Castellón. Y el propio conjunto orelluts, en el que podría cumplir el objetivo de jugar en Segunda, no cuenta con él. De hecho, en las dos primeras jornadas ligueras el jugador no ha disputado ni un minuto pese a estar inscrito.

De ahí que el Real Murcia haya vuelto a una partida de la que estaba totalmente descartado hace unas semanas, hasta el punto de convencer a Flakus con un contrato de los ‘gordos’ de la categoría, un Flakus que dijo ‘no’ a la primera propuesta económica de los granas al considerarla insuficiente.

Un hueso duro de roer

Pero ahora falta el acuerdo con el Castellón y el Castellón está jugando con las necesidades deportivas de los murcianistas. Porque el Real Murcia no tiene ‘9’ titular a siete días de que se cierre el mercado, y porque las opciones de que venga ese ‘9’ empiezan y acaban en Flakus. Y si habían dudas de las urgencias en Nueva Condomina por el delantero, solo hay que ver el movimiento de este fin de semana.

Hasta quinientos mil euros ha ofrecido Felipe Moreno al Castellón por conseguir el traspaso de un futbolista que no llegaría en propiedad absoluta por esa cantidad -se baraja una fórmula parecida a la firmada con el Betis Deportivo por la venta de Antonio Toral-.

Pero ni así está todo el pescado vendido. Es verdad que en Nueva Condomina hay optimismo y que incluso se ve muy cerca el fichaje del jugador, pero desde Castellón las informaciones que llegan son otras. Ayer mismo el diario As publicaba que al club orellut no le convence la oferta de 500.000 euros, llegándose a hablar de que ahora tasan al jugador en 800.000 euros. Y es que en Castalia quieren hacer caja aprovechándose de la ‘locura’ grana por Flakus.

De hecho, en el contrato de cesión del pasado mes de enero, los castellonenses ya incluyeron una cláusula de compra en caso de ascenso que se elevaba hasta el millón de euros, cantidad que el propio Felipe Moreno dijo estar dispuesto a pagar si se daba el salto a Segunda División, éxito que finalmente no se consiguió al caer eliminado el equipo de Fran Fernández por el Nástic de Tarragona en las semifinales del pay off.

El lunes, cierre de mercado

Habrá que ver si el culebrón acaba con final feliz para el Real Murcia, un Real Murcia cuya ventaja está en la falta de pretendientes, y sin más pretendientes, el Castellón podría acabar aceptando el medio millón de euros, que se elevaría si se van cumpliendo algunas variables.

Lo que se sabe es que como mucho el tira y afloja se mantendrá hasta el lunes, día en el que se bajará la ventana del mercado de fichajes en el fútbol español.

Pendientes de Álex Rubio

El Real Murcia no es el único club que anda en la pelea por un ‘9’. El Villarreal B también lleva varias semanas intentando conseguir el traspaso del exmurcianista Álex Rubio, con contrato en el Antequera, aunque la oferta amarilla, que no superaría los 200.000 euros, no cumple las pretensiones de los malagueños. El Real Murcia también anda pendiente de cómo acabe esta historia, y es que mantiene un 50% de los derechos sobre el jugador, por lo que si se produce el traspaso, los granas recibirían la mitad.