Rafa Mellado, cincuenta años ligado a un balón

José Rafael Mellado Hernández (Murcia, 10 de octubre de 1966) dice que se acerca a los 60 años y que ya le queda poco en el mundo del fútbol. Es una especie de advertencia que suele hacer a la gente que le rodea desde hace varios años y que, por lo tanto, no queda creíble en su entorno más cercano. Mientras tanto, ha seguido cumpliendo años y también temporadas. Tanto es así que en esta campaña 25-26 afronta su curso número 50 con un reto diferente dentro de su club, la Deportiva Minera, ya que lo han nombrado máximo responsable de la cantera, sin dejar de ser el delegado. Una doble función que lo convierte en pieza básica dentro de la estructura del club: «Me lo propusieron y me parece un reto admirable porque prácticamente hay que empezar de cero», subraya.

Rafa Mellado es pinatarense y ejerce de ello siempre que puede. Desde los 19 años trabaja en el ayuntamiento y es algo que enorgullece a una persona que, eso sí, el fútbol es lo que de verdad lo ha llenado. Su primer club fue la OJE (Organización Juventud Española), un equipo de fútbol sala, a los nueve años. Tras una breve etapa, ya se incorporó al Pinatar infantil con once años. En San Pedro del Pinatar ha sido donde más años ha estado ligado al fútbol, un total de 37, y también donde más cargos ha ejercido. Mellado ha sido entrenador de cantera, segundo entrenador del primer equipo, entrenador interino del equipo cuando las circunstancias lo han requerido, delegado y director deportivo. Siendo muy joven, tiene que sobreponerse a la enfermedad y fallecimiento de su padre. Este hecho le marca y precipita una decisión, que es la de dejar de jugar al fútbol con 23 años, sacarse el título de entrenador y seguir dentro de la estructura del club.

En este repaso a su carrera, Rafa quiere acordarse de muchos de los entrenadores con los que ha estado mano a mano y de los que ha aprendido: «Palomeque, Iñaki Alonso, Acciari, Perona, Julio Algar y también Xavi Juliá". «De Xavi debo decir que es un profesional como la copa de un pino, una persona con la que el fútbol no ha sido justo, un hombre que, como yo, vive este deporte las 24 horas».

Trasante, un amigo

Eso sí, la charla, cuando surge el nombre de Carlos Trasante, cambia, y es que para Rafa Mellado, Trasante fue todo: «Va a ser muy complicado el 7 de septiembre porque todos los años lo he llamado para celebrar su cumpleaños y en esa conversación siempre le decía que lo emplazaba al siguiente», cuenta emocionado Rafa. «Estuvimos ocho años juntos en el Pinatar, conseguimos el ascenso en Jumilla, tras tres intentos en Preferente, y fue especial porque se lo merecía».

Su mayor éxito deportivo lo logró en el Lorca. El cuadro blanquiazul, que militaba en Segunda B y entrenaba en Pinatar Arena, pensó en Mellado para ser el delegado del equipo. Ahí estuvo primero con Iñaki Alonso, posteriormente con Julio Algar y finalmente consiguió el ascenso a Segunda División de la mano de David Vidal. Rafa recuerda con cariño esa época: “David vivía en San Pedro, ya que entrenábamos en Pinatar Arena y nos llevábamos muy bien. Le gustaba salir a cenar y quedábamos muchas noches”. Las anécdotas con David Vidal se producían prácticamente a diario, pero Mellado ha querido recordar la que vivió el primer día: «Vino desde Cádiz para ser presentado como nuevo entrenador del equipo y dejó el coche en un parking de Murcia. De ahí nos fuimos a San Pedro a la presentación y, cuando tocaba ya recoger el coche, me dice que no se acuerda en qué parking lo dejó, ni el nombre, ni la zona. Imagínate el trabajo que tuvimos que hacer para encontrarlo», recuerda entre risas el delegado de la Deportiva Minera.

Su familia, todo

«En los últimos 15 años ha visto dos partidos: el día del ascenso de la Minera a Segunda RFEF y cuando vino el Real Madrid», responde Rafa a la pregunta de si a Conchi, su esposa, le gusta el fútbol. «Es lo mejor que me ha pasado en la vida, junto al nacimiento de nuestros tres hijos, Pablo, Elena y Sonia. Me siento muy querido por ella. Ha sabido llevar mis amarguras y ha sabido ser partícipe de mis alegrías», explica Rafa, que nos cuenta que ya llevan juntos 32 años. Los otros pilares de su vida son sus tres hijos y cuando me habla de Sonia, la emoción es mayor: «Tiene 18 años y le gusta mucho el fútbol. Trabaja en la Minera y se encarga de que tanto a la directiva como a los medios de comunicación, no les falte de nada. Es muy trabajadora y me emociono porque hemos vivido muchas cosas en su vida y ver en lo que se ha convertido enorgullece. Uno quiere a sus tres hijos por igual, pero Sonia es especial», concluye emocionado un Rafa Mellado, que sigue empeñado en avisar que esta posiblemente va a ser su último curso.