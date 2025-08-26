Una oportunidad magnífica para mejorar la eficiencia hídrica en la Región de Murcia

Mucho más allá de las inmensas masas de agua que a simple vista parecen, el papel de los océanos en nuestro día a día los convierte en actores protagonistas del presente y futuro de la sostenibilidad del planeta. Porque, además de proporcionarnos alimento, su capacidad para regular el clima o el hecho de recibir de ellos el 46% del agua que consumen nuestras ciudades gracias a la desalinización les otorga una importancia capital que ha sido destacada a lo largo de todo el fin de semana en el marco de la Ocean Race, que llegaba al Puerto de Cartagena con el objetivo de demostrar la implicación de ciudades y administraciones en la protección del mar.

En este sentido, Hidrogea se ha querido sumar a través de la organización de mesas y coloquios sobre el futuro del agua, celebradas en el stand que la compañía encargada del abastecimiento y saneamiento hídrico en la Región ha montado en el entorno del puerto. Así, ayer reunió a diferentes representantes de las administraciones públicas para abordar ‘El futuro del agua de nuestros municipios’, un reto en el que los Fondos Next Generation de la UE nos han permitido afianzar la recepción de subvenciones necesarias a través de los PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) dirigidos a la gestión del agua. Unos proyectos que deben perseguir la eficiencia, la protección del medio ambiente y la tecnificación y la innovación al servicio de la ciudadanía, y que son recibidos con los brazos abiertos en la Región de Murcia.

Stand de Hidrogea en el Puerto de Cartagena con motivo de la Ocean Race. / Iván Urquízar

Entre los participantes en este coloquio, moderado por Isabel Butrón, directora de Desarrollo de Negocio de Hidrogea, y presentado por Juan José Alonso, consejero delegado de Hidrogea, Antonio Navarro, concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, destacó los 21 proyectos con los que actualmente cuenta la capital enmarcados en estas subvenciones europeas. «Unos proyectos que giran alrededor de tres grandes bloques: Actualización del Plan Municipal de Sequía; la gestión inteligente de redes e infraestructuras dentro del ciclo urbano del agua, a través de la sensorización, digitalización y monitorización; y la transparencia e implantación de herramientas informáticas para el análisis, por ejemplo, a través de los contadores con telelectura», afirma Navarro.

El crecimiento de la depuradora Murcia Este, la implantación de placas solares flotantes (un total de 720) en la balsa de La Contraparada, o el Proyecto LIFE Conquer, que persigue el residuo 0 en las aguas freáticas para poder llevar a cabo la reutilización hídrica, son algunas de las iniciativas llevadas a cabo en Murcia.

Por su parte, el concejal de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, Diego Ortega, también incidió en la importancia de la reutilización del agua de las depuradoras para el riego de zonas verdes y limpieza urbana, así como en la implantación de contadores digitales y una app para que los vecinos de Cartagena sepan cuánta agua consumen en cada momento en sus domicilios. «La tendencia tecnológica lleva al conocimiento de las redes de suministro de abastecimiento y saneamiento. Todos trabajamos en esa línea, con la ayuda de Hidrogea como hilo conductor», expresó Ortega, quien también destacó CARTADi como uno de los principales proyectos en la materia, una iniciativa de transformación digital del agua, con un coste de cerca de 15 millones de euros de los que alrededor de 8 están subvencionados por la Unión Europea.

También participó Francisca Terol, alcaldesa de un municipio de Alcantarilla en el que se reutiliza el 94% del agua que se genera. La tecnificación para evitar la pérdida en el consumo del agua que debe ser más sostenible y eficiente es uno de los principales pilares subrayado por Terol, quien aprovechó para destacar el proyecto de recuperación de la huerta y aprovechamiento hídrico en el que actualmente trabajan en el municipio, a través de un parque que cuenta con 10.000 metros cuadrados de superficie, y contará con un tanque de tormentas con una capacidad de 10.000 metros cúbicos, encargado de recoger el agua de tormentas, depurarla y reutilizarla para la agricultura.

Por último, José Antonio Blasco, alcalde de Abanilla, afirmó que «una parte importante de las subvenciones europeas están dirigidas a redactar proyectos de ejecuciones de obras de aquellas infraestructuras necesarias para la gestión del agua en Abanilla. El siguiente paso es ser totalmente conscientes a través de la digitalización de todo el ciclo de la gestión del agua, a través de la sensorización y los contadores digitales». «Nuestro gran proyecto es consolidar, gracias a los PERTES, que no haya fugas de agua y llevarla a donde sea necesario. Que la gente disponga de agua allá donde quiera vivir», concluyó Blasco.