La Ocean Race dice adiós a Cartagena

La regata internacional The Ocean Race Europe partió a primera hora de esta tarde desde Cartagena rumbo a Niza (Francia) dejando más de 75.000 visitantes y un 100% de ocupación hotelera en la ciudad, destacó el Ayuntamiento.

La competición, que tiene como líder al barco francés Biotherm, con Paul Meilhat como patrón, llegó a la bahía cartagenera el pasado sábado desde el puerto inglés de Portsmouth y en este emplazamiento se desarrolló hasta este martes, día en el que la flota inició una travesía de 650 millas náuticas por el Mediterráneo para llegar a la localidad gala de Niza.

La tercera etapa de la prueba, que se prevé con condiciones cambiantes y ráfagas de viento fuerte, llevará a los barcos a la Costa Azul, donde se les espera el viernes. A pesar de que el Biotherm, con 25 puntos, mantiene una ventaja de siete con respecto al segundo clasificado, que es el Paprec Arkéa también galo, la victoria no está ni mucho menos decidida y se plantea batalla en el mar.

"Ni siquiera hemos llegado a la mitad de la regata, nada está hecho", afirmó Paul Meilhat.

La competencia comparte esa visión. "Con un mes de regata aún por delante y tres etapas por disputar, queda mucho hasta la llegada", dijo Yoann Richomme, patrón del Paprec Arkéa.

Cabe reseñar que todos los equipos han hecho cambios de tripulación para aportar nueva energía a esta etapa crucial. En el Paprec Arkéa Corentin Horeau asume el mando, acompañado por Yann Eliès y Gaston Morvan. El Malizia alemán recupera a Boris Herrmann y a Francesca Clapcich, mientras que Scott Shawyer regresa con el Canadá Ocean Racing.

En el Biotherm debuta Benjamin Ferré, Abby Ehler se une a Allagrande Mapei Racing italiano y Carolijn Brower embarca en el Holcim-PRB suizo. Mientras, el Team Amaala, que compite por Suiza y Arabia Saudí, incorpora a Conrad Colman, junto a los jóvenes talentos Rebecca Gmuer y Joshua Schopfer, ambos en su estreno en regatas Imoca.

Despedida por todo lo alto

Las actividades y el ambiente náutico continuaban este martes, día en que el gran evento náutico The Ocean Race Europe se despedía de Cartagena. El Ocean Live Park, espacio lúdico de cerca de 18.000 metros cuadrados habilitado en el puerto por el que han pasado una media de 20.000 personas al día, recibía este martes al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que asistía junto a representantes de la ciudad de Niza al intercambio de banderas de España y Francia, símbolo del final de la escala de la regata en Cartagena y comienzo de la tercera etapa en la ciudad gala.

Junto al presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, las autoridades han recorrido las instalaciones marco del gran evento que, tal y como señalaba Fernando López Miras, “ha hecho que la región de Murcia, a través de Cartagena, pueda ser capital no solo de España, sino de toda Europa y del mundo de la vela durante estos días”.

La alcaldesa ha destacado el “éxito de la celebración de esta regata en Cartagena, que ha superado todas las expectativas, alcanzando una cifras históricas en los tres primeros días, a falta de computar el cuarto, de cerca de 75.000 visitantes, siendo el sábado el pico más alto con lleno en el recinto”.

Para finalizar, la alcaldesa ha recordado la aportación del ayuntamiento a la organización del evento, una aportación de sesenta mil euros, a la que hay que añadir los cerca de 150.000 euros del Puerto, y la colaboración de la Comunidad Autónoma a través de su plan estratégico para toda la Región que incluye actuaciones en materia náutica en Cartagena.

Con la despedida de la escala cartagenera, a primera hora de la tarde, los siete barcos internacionales que disputan la Ocean Race Europe partían rumbo a la localidad francesa de Niza, completando 650 millas náutica por el Mediterráneo hasta alcanzar su próximo destino.