El marine Alcaraz sabotea al bombardero Opelka en su debut

Ya sabía Carlos Alcaraz que jugar contra Reilly Opelka era como ir a la guerra. Un tipo gigante, pelo largo despeinado, una barba poblada, con pintas de jugador de hombre de las caverans... sus saques son bombardeos; sus derechas, flechas de gran precisión. Lo que también sabía Carlos era que si existe alguien capacitado para ir al combate es precisamente el murciano, que recordó a Flushing Meadows por qué será el tenista a batir este US Open en su intento de recuperar la corona del tenis mundial. (6-4, 7-5, 6-4)

Seguramente sabedor de que en esta noche neoyorquina se metía de cabeza en una auténtica batalla, Carlos Alcaraz decidió prepararse con garantías. Y lo hizo, como suele hacer, a su manera; consideró echar mano a la maquinilla para estrenar en la Gran Manzana un sorprendente corte militar rapado al cero. No es que lo fuese a necesitar para vencer a su rival, pero Carlos es quien es, en parte, por cosas como estas. Es, como dicen, su forma de operar y hay que respetarla.

Alcaraz encuentra la llave

Su rival Opelka en primera ronda no era definitivamente un cualquiera. El estadounidense no llegará en el mejor momento de su carrera después de superar operaciones por un tumor, una cirugía en su muñeca..., pero siempre supondrá una amenaza, entre otras cosas, por su letal servicio. En algo le ayudarán sus más de dos metros de altura en ello. Sin embargo, a Alcaraz, que volvió a ofrecer su versión más madura en Estados Unidos, eso le importó más bien poco. Porque cuando el murciano juega a ese nivel que solamente Djokovic, Sinner o él saben, se vuelve prácticamente invencible. Seguramente sin ese 'prácticamente', al menos para el resto de los mortales.

Carlos Alcaraz, durante su partido / Adam Hunger / AP

Sabía mejor que nadie Alcaraz qué debía hacer para poder contrarrestar a Opelka esta noche. La clave, como confesaba antes del partido, estaba en meter cuantos más restos dentro, mejor. Y ahí se decidió básicamente el partido, consciente de que una vez superado el mal trago de restar servicios a esa velocidad, el murciano tenía las de ganar. Consiguió sabotear el bombardero con 2-2 nada más empezar, aunque cabe destacar que también ayudaron los 15 errores no forzados de Opelka por solamente uno de Carlos durante el primer set. Se hizo fuerte al servicio Alcaraz y la primera manga fue suya sin contestación (6-4).

Más complicada fue la segunda; Opelka empezó a leer los restos de Carlos, que se distanciaba más de lo normal de la línea de fondo para poder devolver los servicios del gigantón estadounidense. Y le costó a Alcaraz devolverle la apuesta, aunque cuando lo hizo fue letal; con 5-5 en el electrónico, el murciano consiguió la rotura en blanco para terminar ganando un segundo set más igualado que el anterior (7-5).

Y una vez remado hasta este punto, Alcaraz no iba a desperdiciar su preciada ventaja. Se mantuvo a la espera sin hacer mucho ruido, pero cuando olió la menor debilidad de su rival se lanzó a por el último golpe. La rotura llegó con 4-4 para cerrar un último set sólido una vez más del murciano (6-4). Superado el test de primera ronda, Carlos ya prepara su duelo contra el italiano Mattia Bellucci en segunda en un partido necesario para seguir haciendo camino hasta recuperar el trono del tenis mundial.