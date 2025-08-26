Segunda Federación
El Lorca Deportiva ya tiene el portero que buscaba
Pedro Árbol Córdoba se convierte en el decimoquinto fichaje de los lorquinistas en este verano
Salvo sorpresas, el Lorca Deportiva ha cerrado la plantilla 2025-26, con la incorporación del meta sub-23 que estaba buscando.
El meta Francisco Pedro Árbol Córdoba (Granada, 2006) es desde hoy nuevo jugador del Lorca Deportiva. Llega cedido por el Granada CF, con el que ha jugado en el filial, Recreativo Granada, en Segunda Federación, 25 partidos siendo convocado con el primer equipo en cuatro ocasiones. Formado en la cantera nazarí, también fue convocado con el Granada CF en la temporada 2022-2024 cuando el cuadro rojiblanco militaba en Primera División. El nuevo portero sub-23 blanquiazul es también internacional con España sub-16, sub-17, sub-18 y sub-19.
Fran Árbol es el decimoquinto fichaje del Lorca Deportiva 2025-2026 tras las incorporaciones del delantero lorquino Tomás Inglés, el centrocampista murciano, Álvaro Martínez, el lateral izquierdo Morros, el portero Ernestas, el extremo izquierdo Juanma, el delantero centro Naranjo, el centrocampista Spinman, el lateral derecho Jaime Escobar, el extremo izquierdo lorquino, Juan Hernández, el centrocampista Willy, los centrales Saturday, Fromsa y Fran Tafalla y el lateral Soler.
El citado cancerbero podría tener sus primeros minutos este viernes en el campo Jose Antonio Martínez, “El Morao”, donde el Lorca Deportiva jugará el último choque de pretemporada ante el Caravaca.
