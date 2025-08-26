Llegan los Juegos de todos desde hace 46 años

Las calles, plazas, pedanías e instalaciones deportivas municipales de Lorca volverán a transformarse en un gran escenario para la actividad física, el deporte y la convivencia de personas de todas las edades con la llegada de la cuadragésima sexta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín (JDG).

Del 12 de septiembre al 19 de octubre, más de medio centenar de actividades multidisciplinares invitarán a la ciudadanía a participar en un programa que combina pruebas populares, competiciones federadas, deporte inclusivo y acciones formativas con el objetivo de mantener vivo el espíritu que dio origen a estas ‘olimpiadas lorquinas’ que ya caminan hacia su medio siglo de vida.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, acompañado por el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas; el director técnico de los JDG, José Luis Lozano; miembros del comité organizador y representantes de clubes y asociaciones deportivas, han presentado este martes en la Plaza de España el cartel oficial, la camiseta conmemorativa, las medallas de esta edición y el extenso calendario que marcará el pulso deportivo de la ciudad durante más de cinco semanas.

Programación de esta edición de los Juegos / L.O.

La edición de 2025 de los Juegos arrancará el próximo viernes 12 de septiembre con la tradicional marcha inaugural andando que este año, debido a las obras del soterramiento, cambia su recorrido y tendrá salida y meta en la Alameda de Las Columnas. Como en cada edición, la marcha tendrá carácter benéfico y dará visibilidad a la Asociación de Diabetes de Lorca y Comarca (Adilor). Tras la inauguración comenzará el desarrollo de un programa de actividades con representación de disciplinas como baloncesto, automovilismo, ciclismo, tenis de mesa, parapente, trail, petanca, pesca deportiva, voleibol, boxeo, ajedrez, golf, squash, orientación, tenis, fútbol, fútbol sala, kárate, trial, judo, pádel, taekwondo, natación, mountain bike, atletismo y esgrima.

Las novedades

Entre las novedades de este año cabe destacar que Lorca y los Juegos del Guadalentín van a ser sede del Campeonato de España de Dupletas de Petanca, al que acudirán los mejores jugadores del país entre los días 17 y 19 de octubre en el C.D. La Torrecilla; de la Copa Federación de Baloncesto entre los equipos Grupo Caesa F.C. Cartagena y Ciudad Molina Basket, que se disputará en el C.D. Felipe VI el próximo 17 de septiembre a las 21 horas; y de una nueva prueba de baloncesto 3x3 en la Plaza de España el sábado 4 de octubre.

El deporte popular mantiene su protagonismo como viene ocurriendo desde el año 1979. La tradicional ruta al Cejo de los Enamorados tendrá lugar el domingo 28 de septiembre con salida desde La Merced a las 09.30 horas y, una semana más tarde, el domingo 5 de octubre, se desarrollará la carrera popular ‘Run for Parkinsons’ en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía. La travesía nocturna de montaña está prevista para los días 11 y 12 de octubre y el ciclopaseo de clausura para el domingo 19 de octubre.

Lunes Saludables

El calendario también incluye los Lunes Saludables, que este año llegarán hasta las pedanías de Zarzadilla de Totana, La Parroquia y Almendricos. Para los más pequeños se mantiene el programa Atletismo en la calle, con actividades en el C.D. Ginés Antonio Vidal-La Torrecilla, los colegios Sagrado Corazón y Petra González, y en los parques de La Viña y San José. Además, el C.D. Felipe VI ofrecerá jornadas de puertas abiertas de fitness y aquazumba, así como la tradicional sesión de yoga en El Calvario.

Los Juegos sustentan su compromiso con el colectivo de personas mayores con los Juegos y Deportes 3ª Edad y con el deporte inclusivo a través del XII Trofeo Apandis de fútbol 8 adaptado, que tendrá lugar el jueves 3 de octubre; y con la jornada sobre deporte inclusivo prevista para el 5 de octubre en el C.D. La Torrecilla.

La formación y las acciones culturales vinculadas al deporte local tienen un capítulo destacado en la programación de este año. El fotógrafo Juan José Quiles regresa al calendario de los JDG con una exposición titulada “Orgullo lorquino: retratos del deporte” que se inaugurará el 1 de octubre en el Palacio de Guevara. Un curso sobre auxiliar de mesa de baloncesto y una jornada sobre deporte e integración constituyen parte de la oferta educativa de los Juegos para este año.

El diseñador gráfico lorquino Francisco Javier Martínez firma el cartel de los JDG 2025.