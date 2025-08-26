FC Cartagena: Las dos dudas de Javi Rey a cinco días del estreno oficial

El Cartagena vuelve hoy a los entrenamientos; tras dos días de descanso, empieza la semana que tanto profesionales del club albinegro como afición estaban esperando. El domingo a las 19:30 en Antequera se inicia la liga y lo hace con una prueba complicada.

Los cinco entrenamientos previos al encuentro van a ser fundamentales para que Javi Rey tome su primera gran decisión de esta temporada, que será los once futbolistas que saltarán al verde de El Maulí el domingo. Para el técnico gallego, cada entrenamiento es fundamental y se ha podido ver en esta pretemporada. El preparador está muy metido en cada acción y exige la máxima intensidad.

La decisión más relevante de la alineación, porque después es más complicado ver qué puede cambiar, la tomará en la segunda jornada. Se trata de la elección del guardameta titular, lugar por el que pelean tanto Lucho García, portero colombiano firmado este curso desde el Algeciras, e Iván Martínez, que también aterrizó en la trimilenaria procedente de Unionistas de Salamanca. Dos guardametas con experiencia en Primera Federación y que firmaron con la intención de ser los guardianes del marco albinegro, pero solo uno de ellos lo conseguirá. En la primera jornada, como avanzamos el pasado jueves en esta redacción y confirmó el propio Javi Rey en rueda de prensa el viernes por la noche, el portero será Iván Martínez, ya que Lucho García está sancionado y no puede jugar. La decisión queda postergada al duelo ante el Atlético Madrileño de la jornada 2, pero seguro que la actuación que tenga Iván Martínez en el primer choque puede condicionar la decisión final.

El lateral derecho en el aire

Además de Iván Martínez, se intuyen siete nombres que van a ser de la partida en la primera jornada liguera. En la defensa hay tres jugadores que se perfilan titulares y una de las mayores dudas. Nacho Martínez en el lateral izquierdo es innegociable y Rubén Serrano junto a Imanol Baz se postulan como titulares en el centro de la zaga. Está Fran Vélez, pero sus problemas físicos le hacen partir en desventaja de cara al domingo. En el lateral derecho no está nada claro por quién va a apostar Javi Rey. Tanto Dani Perejón, que parte como el lateral más experimentado, como Marc Jurado, que está sorprendiendo, han demostrado que pueden ser titulares.

En la sala de máquinas, con los problemas físicos de Chuca, parten como titulares Larrea y Álex Fidalgo. También está Edgar, el mediocentro cedido por el Levante, que ha dejado detalles de calidad, pero parte en desventaja respecto a sus compañeros.

Un puesto, tres candidatos

En la zona de ataque, Javi Rey ha tenido que lidiar con el problema del extremo derecho. El único que tiene a su disposición en este momento, ha estado lesionado gran parte de la pretemporada. Se trata de Carlos Calderón, que ya está recuperado y que buscará ganarse un puesto. Luismi Redondo y Nacho Sánchez en la mediapunta y Chiki como jugador más adelantado se han ganado la confianza del entrenador en esta pretemporada y partirán de inicio en Antequera. Queda un puesto que deben pelear Kevin Sánchez, Alfredo Ortuño y el ya mencionado Carlos Calderón. En función de lo que busque Javi Rey, tendrá que decidir si prefiere un jugador pegado a la cal como es Calderón. También puede considerar una referencia arriba como Ortuño que libere a Chiki o un jugador como Kevin Sánchez que te puede aportar movilidad arriba.

Entradas para Antequera

Los aficionados del Cartagena que estén interesados en viajar con el equipo para presenciar el partido entre el Antequera y el Cartagena tendrán que acercarse al Cartagonova antes de mañana a las 12:00 para reservar sus localidades.

El precio es de 15 euros y se abonará ya en las taquillas de El Maulí de Antequera, pero es obligatorio pasar antes por el estadio albinegro para reservar el número de localidades. Se espera una buena presencia de aficionados albinegros en el estreno de la competición.