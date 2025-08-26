BALONCESTO

Álex Mumbrú, hospitalizado por una infección aguda, se perderá el inicio del Eurobasket con Alemania

El seleccionador alemán fue ingresado pocas horas después de aterrizar en Tampere (Finlandia)

Imagen de archivo del seleccionador alemán Álex Mumbrú durante el partido amistoso del pasado jueves contra España en el Movistar Arena. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Fermín de la Calle

Madrid

Susto mayúsculo en la expedición alemana en los prolegómenos del Eurobasket, que arranca mañana en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. El seleccionador teutón, el español Álex Mumbrú, ha sido hospitalizado por una infección aguda poco después de aterrizar la expedición germana en Tampere (Finlandia), donde disputará sus encuentros de la primera fase.

Hospitalizado

Mumbrú ingresó el lunes con fuertes dolores en la zona abdominal, recibiendo tratamiento desde el momento de su hospitalización. La evolución es positiva, pero está confirmado que se perderá el debut de Alemania en el Europeo, que será este miércoles ante Montenegro. Su rol lo asumirán sus ayudantes Alan Ibrahimagic y Alberto Miranda, ex de Unicaja, que dirigirán al equipo alemán en su partido de estreno en el Eurobasket. Se espera que después Mumbrú se pueda reintegrar a la dinámica del grupo, una vez que el tratamiento le permita superar esa infección aguda que ha sufrido.

El barcelonés fue nombrado seleccionador alemán hace un año, después de abandonar el banquillo del Valencia Basket. Mumbrú sustituyó a Gordon Herbert, quien después de llevar a Alemania a colgarse el oro el Mundial decidió abandonar el cargo para dirigir al Bayern Múnich. El calendario de Alemania arranca contra Montenegro (27 agosto, 15:30), seguido por los partidos frente a Suecia (29 de agosto, 12:30), Lituania (30 de agosto, 12:30) y Gran Bretaña (1 de septiembre, 15:30). Cerrarán el grupo midiéndose al anfitrión, Finlandia, el 3 de septiembre, a las 19:30. Luego vendrá la fase de cruces en Letona.

Muere Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

No, no son casas encantadas: son 'casas torres', tesoros abandonados de la arquitectura murciana como la Torre Falcón que va a comenzar su rehabilitación 5 años después

El Gobierno aprueba el decreto para derivar menores migrantes no acompañados a las autonomías

Fallece Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, a los 88 años

Olvídate de escribir nombres en la ropa: etiquetas termoadhesivas por solo 15 euros que resistirán todo el curso

Dos técnicos de protección civil reforzarán el dispositivo de seguridad durante las fiestas de Murcia

