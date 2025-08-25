Soler refuerza la banda derecha del Lorca Deportiva

Estaba claro que el lateral diestro del Lorca Deportiva, Bertomeu, tenía las horas contadas en el club lorquino. Su actitud no estaba gustando al técnico Sebas López y a este no le tembló el pulso para comunicar a sus jefes que no contaba con él y que necesitaba reforzar el lateral derecho cuya demarcación solo tiene un inquilino, el joven Jaime Escobar.

A rey muerto, rey puesto. Ese puesto de lateral derecho ya tiene un experimentado jugador.

José Antonio Soler Durá (Valencia, 1995) es desde ya nuevo jugador del Lorca Deportiva. El lateral derecho valenciano proviene Del Real Avilés Industrial de Segunda Federación con el que ha jugado esta última temporada, consiguiendo el ascenso a Primera Federación. Con el equipo asturiano ha jugado 35 partidos en todas las competiciones, anteriormente pasó por el CD Numancia de Segunda Federación, CD Alcoyano de Primera Federación u Olot de Segunda B sumando, en todos los casos, más de 30 partidos cada una de las respectivas temporadas.

Soler es el decimocuarto fichaje del Lorca Deportiva 2025/2026 tras las incorporaciones del delantero lorquino Tomás Inglés, el centrocampista murciano, Álvaro Martínez, el lateral izquierdo Morros, el portero Ernestas, el extremo izquierdo Juanma, el delantero centro Naranjo, el centrocampista Spinman, el lateral derecho Jaime Escobar, el extremo izquierdo lorquino, Juan Hernández, el centrocampista Willy y los centrales Saturday, Fran Tafalla Y Fromsa.

El Lorca Deportiva terminará los partidos de pretemporada este próximo viernes a las veinte horas en el campo Jose Antonio Martínez, ante el Caravaca donde hay dos jugadores cedidos por el equipo lorquino, Morete y Fimbres.

El club blanquiazul disputó el pasado viernes el penúltimo choque de preparación. Lo hizo ante el Bala Azul estando en juego el Trofeo Doctor Gironés. El resultado favoreció al Lorca Deportiva, 0-1. Valió el gol de Naranjo a falta de dos minutos para el final.

A menos de dos semanas para el inicio de liga, son numerosos los jugadores que arrastran problemas físicos. El que peor lo tiene es Acevedo, quien estará entre cuatro y cinco semanas lesionado. No están finos, Carrasco, Sergi y Spinman.

El primer partido de liga será el domingo siete de septiembre a las diecinueve horas en el estadio Artés Carrasco ante el Real Jaen.