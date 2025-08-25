Al Real Murcia se le hace muy corta la pretemporada

Oficialmente la pretemporada del Real Murcia acabó este sábado. Justo ese día estaba programado el último amistoso veraniego. Sin embargo, ha sido tan extraño este periodo de preparación, después de la cancelación de varios de los amistosos previstos, que los jugadores murcianistas, especialmente los fichajes realizados por Asier Goiria, apenas han logrado sumar minutos. De ahí que, aprovechando que el debut liguero no será hasta el próximo lunes 1 de septiembre, Joseba Etxeberria haya considerado añadir un nuevo encuentro preparatorio aunque sea con el Imperial. Ese choque se llevará a cabo este miércoles a las 18.30 horas en Pinatar Arena.

Un encuentro más que necesario teniendo en cuenta que el pasado sábado ante el Ilicitano un buen número de futbolistas granas no pudieron saltar al terreno de juego por distintas circunstancias, especialmente problemas físicos. Es más, jugadores que tienen que ser importantes en esta campaña en Primera RFEF, comenzarán la liga sin apenas rodaje. Moyita, por ejemplo, solo ha jugado 15 minutos en los últimos tres amistosos, frenando la buena progresión del inicio de la pretemporada, donde fue uno de los más aplaudidos por la afición. Afición que apenas ha visto a Zeka, y eso que su fichaje se anunció el 11 de julio, incluso antes de que se iniciase el trabajo. Pero entre unas cosas y otras solo ha disputado 15 minutos, los que disputó contra el Orihuela. Ahora, de vuelta tras solucionar temas burocráticos, se espera que tenga protagonismo en esa pachanga contra el Imperial.

Está siendo una pretemporada extraña para Etxeberria, y eso que el técnico grana ha tenido a un buen número de efectivos desde el principio. De hecho, solo Antonio David y Diego Piñeiro se han incorporado a la plantilla en agosto. Pero el problema ha estado en la planificación, con demasiados cambios. Los amistosos anunciados frente al Águilas FC y a la Minera fueron cancelados, algo que también ocurrió con el Trofeo Enrique Roca, que debería servir como presentación de los murcianistas. Ese encuentro estaba fijado para el 15 de agosto, pero el Neón saudí, rival en esa cita, se borró al no poder cumplir con el compromiso adquirido.

Sin margen para encontrar una solución, el Real Murcia redujo sus partidos de pretemporada, y es que el Trofeo Enrique Roca se disputará finalmente el 4 de septiembre ante el Elche, ya empezada la liga en Primera RFEF.

Antes de anunciarse el sábado a última hora el amistoso del miércoles contra el Imperial, la pretemporada del Real Murcia se había cerrado con siete partidos, siete partidos insuficientes para que la plantilla llegue al inicio liguero con un buen número de minutos en sus piernas. De hecho Etxeberria ha tenido que recurrir en muchas ocasiones a jugadores de las bases ante los problemas físicos por carga de trabajo de algunos futbolistas del primer equipo o por falta de alternativas en algunas posiciones.

Aunque se ha mantenido el bloque, lo que permitido que jugadores como Alberto González, Saveljich, David Vicente, Palmberg, entre otros, apenas necesiten adaptación, siendo de los más utilizados por el técnico; los fichajes incorporados este verano se han resentido de la corta pretemporada de los murcianistas. Ni llegar casi al principio de los entrenamientos ha sido un alivio.

A la espera de lo que ocurra el miércoles, de los fichajes, Cristo Romero, Ekain y Schalk son los que más presencia han tenido en esta pretemporada, rondando los 260 minutos. Moyita, que solo ha completado los noventa minutos en el partido ante el Eldense, ha jugado 210, pero ni ha participado frente al Melilla y el Ilicitano. Menos participación ha tenido un Álvaro Bustos llamado a ser protagonista en el ataque. Después de no jugar contra el Eldense, el Orihuela y el Melilla, reaparecía el sábado, jugando 45 minutos para sumar un total de 155. Respecto a Antonio David y Zeka, solo han disputado un cuarto de hora en toda la pretemporada, aunque el primero aterrizó el 7 de agosto, siendo el penúltimo fichaje de los granas en lo que va de mercado.

La última incorporación ha sido la del meta Diego Piñeiro. Llegaba la semana pasada y jugaba 45 minutos en el duelo contra el Ilicitano. Era Gazzaniga el que aparecía en el once titular, dejando su sitio al madridista tras el descanso.

Asier Goiria, ante la última semana de mercado

El lunes 1 de septiembre se estrenará el Real Murcia en liga en esta temporada 25-26 de Primera RFEF y ese mismo día se cerrará un mercado de fichajes en el que Asier Goiria todavía tiene trabajo por hacer. Y el trabajo no va a ser fácil para el director deportivo, que se ha dejado para última hora la contratación de la pieza más importante del ataque. Necesita el Real Murcia un ‘9’ como el comer, tienen que firmar los granas un ‘9’ que llegue para ser titularísimo, y a falta de una semana para que acabe el mercado, ese jugador no ha llegado. De ahí los deberes pendientes para un Asier Goiria que sigue obcecado en la vuelta de David Flakus. Lo intentará todo hasta el final el Real Murcia para conseguir convencer al esloveno, el problema está en que todo parece indicar que el Castellón no lo va a soltar por menos de 500.000 euros, una cantidad desorbitada en Primera RFEF a la que habría que sumar las altas pretensiones económicas del futbolista. Se tendrá que resolver todo antes del lunes, y si finalmente el deseo de traer a Flakus no se cumple, habrá que ver qué alternativas tiene bajo la manta un Asier Goiria que también tiene que firmar un extremo y un lateral izquierdo, además de rescindir el contrato de Kadete y decidir qué va ocurrir con un Cadorini que ha destacado este verano, pero que no tiene sitio al ocupar una ficha sénior.