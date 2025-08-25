El Hozono Jairis inicia la pretemporada "mucho más ambicioso"

La plantilla del Hozono Global Jairis, que afrontará su cuarta campaña consecutiva en la liga femenina Endesa de baloncesto y repetirá participación en la Eurocopa de clubes, inició este lunes la pretemporada y su base Ángela Mataix afirmó que regresa a "un club mucho más ambicioso".

El conjunto, que sigue dirigiendo desde el banquillo el ilerdense Bernat Canut, comenzará este martes a trabajar en la pista con dobles sesiones de entrenamiento en las que se combinará la carga física y la táctica.

En las próximas semanas, pasarán unos días de concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos y jugarán varios partidos amistosos: el sábado 6 de septiembre contra el Movistar Estudiantes en la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan y en la madrileña de Leganés de nuevo contra Estudiantes y el club local los días 13 y 14 de septiembre, respectivamente, y frente al Estepona con hora y sede por concretar.

Su primer gran reto es el 27 de septiembre en la Supercopa en Huesca.

"Tenemos que adaptarnos, conocernos y formar un equipo. Es muy importante la preparación física de estas semanas para llegar bien a ella y a la liga", según la base alicantina que vuelve al Jairis del que formó parte de 2020 a 2022.

"Plantearse grandes objetivos es una forma de exigirse y estar al mejor nivel", añadió.

Con respecto a su regreso, dijo que es "una suerte" haber estado antes y que aprecia algún cambio: "Ahora hay más sentimiento, aunque la afición ya era entonces muy cálida. Está claro que encuentro un club cambiado", afirmó la de Onil, de 24 años, internacional absoluta con España que llega desde el Baxi Ferrol.