Fallece quien dio vida a la mascota del UCAM CB durante casi dos décadas

El UCAM Murcia Club Baloncesto está de luto por la pérdida de una persona anónima para la mayoría de aficionados pero que estuvo durante 17 años vinculado a la entidad, Antonio Salas Fernández, quien dio vida durante casi dos décadas a la mascota del equipo, Vulpi.

"Hoy es un día muy triste para toda la familia del @UCAMMurcia. Ha fallecido Antonio Salas Fernández a los 37 años después de una larga enfermedad. Durante más de 17 fue el encargado de entretener al público del Palacio vistiendo nuestra mascota, Vulpi", lamentó el club informando de esta pérdida a través de su cuenta oficial en la red social X.

Siendo muy joven fue quien se enfundó en el disfraz de ese lobo que tantos años lleva siendo fijo en el pabellón murciano durante los encuentros que disputa el cuadro grana.

En septiembre de 2023 a Antonio se le rindió un homenaje en el mismo Palacio aprovechando el partido que el UCAM CB venció por 88-76 al Baskonia en la segunda jornada de la Liga Endesa 2023/2024.