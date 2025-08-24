Minerva-Minera y Mazarrón-Yeclano, las semifinales de la Copa Federación

Ya se conocen las semifinales de la fase autonómica Copa Federación. La Minerva, que venció por 2-0 al Muleño, se verá las caras en un derbi cartagenero con la Deportiva Minera, mientras que el Mazarrón se medirá en su estadio al Yeclano, tras vencer en la tanda de penaltis al Olímpico de Totana, tras el 1-1 en los noventa minutos. Ambas semifinales se disputarán el miércoles 27 de agosto.

En Alumbres empezó mejor el cuadro local con la intención de dominar el partido. El premio a la insistencia de los primeros lo tuvo a la salida de un córner. Fran Cortés remató sin oposición y estableció el 1-0 en el marcador.

No hubo una reacción del Muelle al tanto del cuadro cartagenero más allá de balones largos buscando la espalda de la defensa local. La Minerva estaba cómoda y tuvo a su delantero centro en estado de gracia. En el minuto 40, con un disparo desde la frontal del área a la escuadra, puso el 2-0 que encarriló la eliminatoria.

En la segunda mitad lo intentó el Muleño, tuvo varias ocasiones, sobre todo el disparo al palo de Juan Alcaraz, pero no encontró la manera de recortar distancias. Victoria de la Minerva que propicia que el miércoles haya derbi cartagenero ante la Deportiva Minera.

El Olímpico de Totana, eliminado

Por su parte, en el choque disputado en el Pedro Méndez, el Mazarrón se clasificó con mucho sufrimiento, ante un Olímpico de Totana que fue ganando tanto en el partido como en la tanda de penaltis, pero no supo mantener la ventaja.

Se adelantó en la primera tiempo el cuadro alfarero con el gol de Andresito, pero antes del descanso Campos estableció la igualada. En el segundo periodo no se movió el marcador pese a tener ocasiones en ambas porterías. En la tanda de penaltis se clasificó el Mazarrón (5-4) tras 14 lanzamientos entre ambos equipos. El cuadro mazarronero se enfrentará, de nuevo en casa, al Yeclano Deportivo.

Los ganadores de las semifinales tendrán una cita el domingo 31 de agosto en la gran final que se disputará o en Alumbres o en Llano del Beal.