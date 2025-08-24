«Merece la pena estar a mil kilómetros de casa para vivir un derbi como el Cartagena - Murcia»

El anuncio de la contratación de Javi Rey como nuevo técnico del Cartagena supuso el primer punto de inflexión en la relación club-afición. Hubo unanimidad para celebrar su llegada y en sus primeras declaraciones y decisiones se ha ganado a la parroquia albinegra antes de empezar el curso. Con una actitud agradable nos recibe en la Ciudad Deportiva José María Ferrer para hablar de su carrera y de la temporada.

Has caído de pie en Cartagena.

Como aún no hay resultados oficiales, aún no hay críticas, ¿no?, pero sí que es cierto que estoy muy contento, porque me recibieron tanto el club como la afición con los brazos abiertos. Me lo transmite la gente cuando voy al club y veo que están haciendo colas para hacerse abonado. Sí que noto ese cariño, ese afecto y para un entrenador que viene de tan lejos eso es muy importante.

¿Qué es lo que más te dice la gente cuando te han parado estas primeras semanas?

Pues que vienen de un año complicado, de muchas derrotas, de un descenso de categoría. Sé que vienen de una temporada muy complicada en todos los ámbitos, en todos los aspectos del club, y lo que necesitamos es volver a enganchar a la afición y volver a ilusionarla. Es un nuevo proyecto y no quiero hablar del pasado. Quiero hablar del presente y volver a ilusionar y enganchar a nuestra afición, que es un activo valiosísimo.

¿Cómo se prepara una primera jornada de liga sabiendo que el objetivo final se logra en mayo?

Es un camino a 11 meses; sabemos que esto es un proyecto importante, es un equipo recién descendido. Cartagena en Primera Federación es uno de los proyectos importantes y sabemos la exigencia. Si no tuviéramos esa exigencia de volver al fútbol profesional, yo no estaría aquí. Este es un proyecto ambicioso y ganador. Sí que es cierto que es una carrera de fondo de 11 meses, pero tenemos que arrancar bien la temporada, sobre todo de cara a la afición. Queremos recuperarla, volver a ilusionarla, engancharla y enchufarla. Necesitamos buscar buenos resultados en estas primeras jornadas para que todo el mundo se enchufe, que haya sinergia y que todo fluya. Si la afición está enganchada, va a ser todo más fácil. También considero que, sin la afición detrás y sin el apoyo del resto de la base social, conseguir un objetivo tan complicado como es un ascenso,es prácticamente imposible.

Ese reto toca hacerlo con un entrenador nuevo y una plantilla nueva. ¿Es un problema el hecho de tener que haber empezado de cero?

Yo soy una persona positiva y creo que tiene partes buenas y malas. La dirección deportiva me planteó que había que hacer un cambio y estoy completamente de acuerdo. Al final, el equipo viene de un año muy complicado y necesitas ilusionarte otra vez. También la propia gente del club, los propios trabajadores del club, necesitan volver a ilusionarse y entonces era importante cambiar todo. Entrenador nuevo, 19 futbolistas nuevos , sí, es cierto, pero tienes la ventaja de que nadie tiene ningún hábito adquirido, todos parten de cero y es un equipo completamente nuevo. Ahora mismo no somos un equipo, somos un grupo de futbolistas que tenemos que lograr que lo antes posible sea un equipo y, si conseguimos que termine siendo una familia, vamos a estar muy cerca del objetivo.

¿Existe algún patrón común, con la diferencia de nivel de los futbolistas por la diferencia de categoría, en los equipos de Javi Rey que han tenido éxito estos años logrando diferentes ascensos?

Me gusta mucho, como te dije en la primera pregunta, la gestión del vestuario. Al final, creo que si tenemos un buen grupo, buen equipo y somos capaces de conseguir esa familia de la que te hablaba, es porque hay un ambiente agradable. Si tienes un equipo eficiente y un vestuario sano, es más fácil conseguir los objetivos, porque esto es un deporte colectivo, no individual. Si todo el mundo pone el colectivo por encima y por delante del individual, estaremos muy cerca de hacer cosas importantes. A partir de ahí, me gusta el juego combinativo, me gusta que mis equipos sean de proponer; quiero llevar el peso del partido y siempre con un fin, que es generar ocasiones de gol. No me gusta tener la posesión por tenerla. Me gusta también que el equipo sea vertical cuando robamos; me gusta generar situaciones de gol, sobre todo en casa. Al final tienes que exponerte; la exigencia es más grande, vamos a tener que salir a ganar todos los domingos y es un riesgo. Somos un equipo importante, estamos en el Cartagena y esa exigencia la vamos a tener. Pero sí que me gusta ser un equipo reconocible, un equipo de autor, y estamos trabajando muy duro para ello.

El fútbol es un deporte de errores. Muchos goles son evitables si no se arriesga o si el que defiende no falla. Escuchándote en esta última respuesta, la exigencia en que tu equipo sea valiente es máxima. ¿No te da miedo ser un equipo que conceda?

Como digo, si yo tengo la conciencia tranquila, después, al final, esto es un juego y puedes ganar, perder o empatar. Los entrenadores, por suerte o por desgracia, vivimos los resultados a día de hoy, pero si pasa cualquier cosa, la pelota no entra y el rival llega una vez y te hace gol, pues tienes que asumirlo. Evidentemente, es un juego de errores, de detalles; tenemos que cuidar esos mínimos detalles. Y en la primera RFEF muchísimo más, porque la categoría está más igualada. Nosotros tenemos futbolistas de mediocampo hacia delante de muchísimo talento, que en cualquier momento pueden decantar un partido. Tenemos que buscar no cometer errores y cuidar esos pequeños detalles, y después tener una seña de identidad y ser nosotros mismos. Si somos capaces de hacer eso, nos acercaremos mucho a la victoria. Ojalá que no pase, pero estoy completamente seguro de que alguna vez estaremos en Cartagonova dominando el partido, 80-20 de posesión, generando ocasiones y, en el minuto 85, desesperados, nos pillarán en una transición y perderemos. Ese día tocará ir jodido a casa, hablando mal, pero bueno, es una parte del juego. Al final, para mí, el lema en mi vida y sobre todo como entrenador, es ir a la cama con la conciencia tranquila.

El gran problema esta pretemporada ha sido la posición del extremo derecho. ¿Cómo has vivido tener solo uno en la plantilla y que esté lesionado?

Bueno, adaptación. Al final, es una ventaja nueva que a estas alturas de la pretemporada ya tengamos al 95% de la plantilla, a falta de la llegada de un extremo derecho. Con él ya estará cerrada. Eso hay que valorarlo también. La situación del extremo derecho es cierta: Calderón tuvo molestias al tercer día de entrenamiento, lo perdimos y al inicio de esta semana empezó a entrenar con el grupo. Te tienes que adaptar. Quique Romero dio un paso al frente. Me gustan los chicos del filial, me gusta apostar con la cantera porque soy un entrenador que trabaja muchísimo en la base. Me gusta ver al filial y al juvenil y tirar de ellos. Después también tienes la opción de Marc Jurado, que te juega por delante del lateral; te puede hacer de extremo. Hay variantes. No soy un entrenador que va a poner excusas, ni que se va a quejar cuando tenga bajas. Vamos a salir todos los domingos con 11, seguro, entonces no vamos a poner excusas de que me falta un extremo o que Calderón haya estado lesionado. No voy a poner excusas nunca, ni en la victoria ni en la derrota.

Las semanas previas de los encuentros contra el Murcia se vivirán de una manera especial. ¿Un entrenador esa semana actúa diferente?

Yo intento dar normalidad, sobre todo de manera interna. De manera externa, el envoltorio es completamente diferente. No vamos a decir que un Cartagena-Murcia es un partido más o normal. No, no es un partido más, sobre todo por lo que rodea al partido, la repercusión que tiene en las aficiones, en las ciudades e incluso a nivel nacional. Tuve la suerte de vivir el año pasado con la Ponferradina contra la Cultural y fue espectacular. Aquí va a ser mucho más, porque las masas sociales de los equipos son mayores. Vivir un derbi hace que tenga sentido todo lo que hacemos y todo lo que sacrificamos para entrenar o para jugar en un equipo profesional. Merece la pena que esté a mil kilómetros de mi casa por vivir días como el que vamos a vivir en el Cartagonova y en Nueva Condomina.

¿Es el Real Murcia, además del eterno rival, el principal favorito para el primer puesto en Primera Federación? ¿Tienes en tu cabeza una porra de rivales?

No, no la tengo; yo creo que hay una terna de 7-8 equipos que cualquiera puede pelear el campeonato. Y no, no me escondo; en esa lista estamos nosotros. El Murcia tiene buena plantilla y, por afición y por historia, es uno de los favoritos, evidentemente, pero como el Cartagena, como el Ibiza, como el Nástic, como el Alcorcón, es decir, podría nombrar 7-8 equipos que yo creo que pueden estar en la zona alta peleando.

La gran alegría para la afición este verano ha sido la vuelta de Pablo de Blasis. ¿Qué esperas de él?

Pablo de Blasis es un jugador que nos va a aportar experiencia y liderazgo. Sabiendo la importancia de Pablo de Blasis para el club y para la afición, en un momento tan complicado como el que vivió el club la temporada pasada, que venga un referente como el argentino, creo que es importante. Fue un golpe social y moral, por decirlo de alguna manera, importante para el vestuario, para la institución y sobre todo para la afición. Es un futbolista que nos tiene que dar muchas cosas, que te tiene que dar liderazgo, que te tiene que dar experiencia dentro del campo, que en partidos con 10.000 espectadores en el Cartagonova te dé ese poso, esa tranquilidad de saber lo que hace. De Blasis nos lo va a dar. Para terminar, una cosa muy importante, y es que Pablo de Blasis le tiene mucho cariño al club, entonces viene aquí a ascender; si no fuera, creo que, al igual que yo, no hubiera vuelto.

En la portería tienes dos titulares y solo puede jugar uno. ¿Es el principal quebradero de cabeza?

Tenemos tres, porque Jhafets ahora mismo está dando un paso al frente y el nivel que nos está mostrando no encaja con lo que se dice, en teoría, que es el tercer portero. Me pareció una buena decisión de la Comisión Deportiva el tener dos porteros titulares, como pueden ser Iván Martínez y Lucho García. Normalmente, en Primera RFEF tienes un portero muy marcado titular y otro muy marcado suplente, y creo que es un error, porque al final el delantero, el extremo o el mediocentro tienen que pelear en su puesto específico con una competencia muy alta y el portero no. ¿Por qué? Es complicado, porque el puesto de portero no lo sueles alternar, pero, evidentemente, bendito problema. Al final es una decisión complicada el decidir qué portero va a participar, pero yo creo que eso nos va a dar mucha riqueza en la competición y en los entrenamientos. La exigencia y la competitividad entre ellos va a ser brutal. El que se relaje no jugará. Y si los tres están a su máximo nivel, ahí sí que tendremos un problema y una decisión muy difícil.

«Cuando empecé a entrenar con 23 años pensaba que lo sabía todo»

Tienes 40 años. Tu primera experiencia de entrenador la tuviste con 23. ¿Recuerdas ese primer entrenamiento cuando eras tan joven?

No fue sencillo porque, encima, fueron compañeros míos la temporada anterior. Dentro de esa plantilla estaba mi primo, había amigos con los que iba a cenar, me iba de fiesta y llegar ese primer día al vestuario con 23 años, con el 80-90% con más edad que yo, no fue fácil. Mi primera charla nunca la olvidaré, les dije que a partir de ese momento dejaban de ser mis amigos y mis compañeros, que eran mis jugadores y yo su entrenador. Marqué mucho la diferencia y tengo una anécdota sobre aquella temporada: cuando salía por Ourense de noche, si yo iba a un pub o a un bar y estaban los jugadores, me iba de ese bar. Muchas veces era complicado porque hay que diferenciar mucho ser entrenador y jugador, y marcar una línea que no se debe pasar. Lo entendieron, me respetaron y creo que incluso ya mi primer curso fue un buen año. Esa experiencia fue lo que me llevó a llegar hasta aquí, esa primera temporada fuera positiva.

Con 23 años, doy por hecho que sabías mucho de lo que es la táctica y el entendimiento del juego, que es de las cosas que más se valora de ti. ¿En qué has mejorado como entrenador con el paso de los años?

Con 23 años pensaba que lo sabía todo. Además, en mi caso, que hice INEF. Por aquel entonces le daba mucha importancia en el entrenamiento físico, técnico y táctico, y ninguna al psicológico. 17 años después, toda mi mentalidad de lo que era entrenar cambió. Considero que el aspecto psicológico es el 80% de un equipo porque tienes que gestionar grupos, personas, no futbolistas, y cada vez es más complicado. Ahora la diferencia de los entrenadores es la gestión de grupo, el llegar o no al jugador, ese liderazgo, cómo transmites, si tu mensaje cala. Al aspecto psicológico ahora le doy mucha más importancia y posiblemente en estos 17 años mi mayor mejora fuera en ese ámbito, sobre todo porque con 23 no le daba nada de importancia.

«Siento impotencia por los incendios en mi tierra»

¿Cómo estás viviendo los incendios en tu tierra?

Hablando mucho con la familia. La familia está bien, no está afectada, pero sí que con tristeza y un poco de pena, porque una comarca como el Barco de Valdeorras, en la cual entrené allí ocho años, o el Bierzo, que estuve allí un año, están prácticamente arrasadas . Es complicado y estoy con la impotencia de estar aquí y no poder hacer nada. Lo único que puedo hacer es hablar con el presidente del Barco, ver cómo están, con amigos que tengo en esa zona, con la gente del Bierzo. Y desde aquí les intento mandar la máxima fuerza, el máximo ánimo y les digo que sigan luchando. Si algo tienen los bercianos y los gallegos es que fuimos emigrantes y somos luchadores. Van a seguir luchando porque un pueblo unido nunca será vencido.