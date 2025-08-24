El CN Los Nietos continúa de fiesta con la entrega de premios

En la capital de la Vela, el Club Náutico Los Nietos, tuvo lugar la entrega de trofeos de los distintos eventos celebrados durante esta verano. Aunque todavía resta alguno más antes de poner fin a la temporada.

En la XIII edición de la Travesía Luna Llena, (cruceros) Clase Sportboat ocupó el primer lugar Pilolo VII, de Pedro Peñalver, en la Clase 5, Albana 2, de Salvador Garcia, y en la 2-4, Buenaventura, de Antonio Marstre. En el LXI Trofeo de Reguralidad ( Vela Ligera ) Alba Alcaraz, , Adam Chambers, ambos del C.N Los Nietos y Gonzalo Meroño, RCR Cartagena subieron al podium de la Clase Optimist Infantil, en SUB 11 fue primero Marcos Barrionuevo, en Dub-13 Martin Barrionuevo, y en sub-16, Carlos Cortés todos ellos del CN Los Nietos.