¿Dónde ver por televisión los partidos de Primera RFEF de Real Murcia y Cartagena?

A una semana de que empiece oficialmente la temporada liguera en Primera RFEF, los aficionados del Real Murcia y FC Cartagena andan estudiando las distintas ofertas televisivas que se están lanzando para poder seguir los partidos de la tercera categoría. A diferencia de otras campañas, en las que solo existía una vía para seguir la competición en la pequeña pantalla, en esta temporada hay varias alternativas de pago, aunque por primera vez en la Región también se podrán seguir algunos partidos de Primera RFEF de forma gratuita ,y es que, por fin, La 7 se ha rascado finalmente el bolsillo para entrar en juego.

La televisión autonómica anunciaba ayer el acuerdo alcanzado para emitir 20 partidos a lo largo de la temporada, casi con toda seguridad 10 del Real Murcia y otros diez del FC Cartagena, haciendo especial hincapié en que los dos derbis regionales se podrán ver de forma gratuita por televisión.

Pero quién no se conforme solo con diez partidos de su equipo, deberá buscar otras alternativas que analizaremos a continuación.

Dos plataformas darán todas las jornadas al completo.

El aficionado que quiera ir sobre seguro tiene ahora mismo dos opciones sobre la mesa. Y es que ahora mismo solo dos plataformas han anunciado que darán todos los partidos de cada jornada tanto del Grupo I como del Grupo II. Por un lado tenemos la opción de LaLiga Plus, cuya suscripción se eleva hasta los 12.99 euros al mes, subiendo la tarifa a los 14.99 si se elige el paquete total, donde también se podrían seguir encuentros de Liga Femenina Endesa, Primera FEB y Segunda FEB de baloncesto, u otros deportes como voleibol. El pasado curso también ofrecía fútbol sala, aunque no se conoce si esta temporada mantendrá en su oferta la Primera, competición en la que juegan ElPozo Murcia y el Jimbee.

Más barato es el plan que ofrece la plataforma TV Football Club, que se está aliando con los distintos equipos de la categoría para convencer a sus abonados. Según lo ofertado, ver al completo toda la Primera RFEF costaría 9,99 euros al mes. Incluso si se decide contratar la temporada completa, la tarifa se reduciría, costando 64,99. Esta última modalidad no incluiría los play off de ascenso.

Movistar ofrecerá diez partidos cada jornada por 9,99 al mes

Los aficionados del Real Murcia y el FC Cartagena también tienen sobre la mesa la opción de Movistar Plus. Si ya cuentan con el paquete de fútbol que ofrece la compañía podrán ver cada jornada los diez mejores partidos de la tercera categoría sin tener que pagar una cuota mayor. Mientras los que no sean abonados de la plataforma, tendrán la posibilidad de adquirir el canal Movistar Plus por 9,99 euros al mes sin la obligación de contratar también internet. Es cierto que solo se ofrecerán diez partidos a la semana, pero lo normal es que el Real Murcia, el equipo que más audiencia genera en la categoría, esté siempre entre los elegidos, como ha ocurrido ya en la primera jornada, en la que los granas visitarán Marbella.

Lo interesante de la oferta lanzada por Movistar es que por esa tarifa además de la Primera RFEF también se podrá ver cada jornada un partido de LaLiga, otro de la Champions League, más todos los encuentros de Segunda División, además de incluir películas, partidos de fútbol internacional o otros deportes como tenis.

Los clientes de Digi TV verán gratis los mejores partidos

Los clientes de Digi están de celebración. La compañía telefónica y de internet también ha apostado por la Primera RFEF. Al igual que Movistar, ofrecerá diez partidos cada jornada a través de su televisión, que tiene un precio de 7 euros y que no verá elevada su tarifa. Así, los usuarios de Digi que ya tuvieran contratada la opción televisiva, podrán ver de forma gratuita la Primera RFEF.

Zeber baja los precios a los que contraten este mes de agosto

Otra compañía de móvil y de internet que ha apostado por ofertar fútbol de Primera RFEF a sus clientes es Zeber. Esta empresa incluirá en su canal MásMedia Deporte la tercera categoría. Al igual que Movistar y Digi, ofrecerá diez partidos cada jornada, y los que contraten antes del 31 de agosto podrán hacerlo pagando solo 6 euros. Lo más atractivo de esta opción es que, además de incluir también los partidos de Segunda División así como ochenta canales, entre ellos Eurosport, los que lo contraten podrán acceder a los partidos a través de un máximo de cuatro dispositivos.