La Minera y el Yeclano siguen adelante en la Copa Federación

Rentabiliza la Deportiva Minera el gol de Alarcón para ganar al Águilas FC en El Rubial y pasar de ronda en la Copa Federación. Los visitantes supieron aprovechar una de las pocas ocasiones de gol que dispusieron, haciendo bueno el gol en una segunda parte, en la que los costeros fueron a por el partido, pero se encontraron con un bloque defensivo minero y a Álex Lázaro que detenía todos los balones que llegaban a su portería.

Después de unos primeros minutos muy intensos, fue el coreano del Águilas Jun Park, quien tras regatear a varios rivales lanzó desde fuera del área para obligar Álex Lázaro a realizar un paradón para evitar el gol local. Balón rechazado que llegó a Mateo Enríquez, quien volvió a lanzar para que atrapara el portero visitante. La réplica llegaba a través de Rubén Mesa, quien se encontró con el central Uri quien también evitó que el balón entrara en la portería local.

No conseguía hacerse ninguno de los dos equipos con el control del partido. La lucha estaba en la medular, que se rompía con esporádicas entradas por las bandas, como la que logró el lateral costero Johan Terranova, que logró un centro que remató Aitor, que envió a córner Ayala. Los costeros eran más incisivos en sus llegadas al área rival. Jun Park, de nuevo en una jugada personal que la terminó con un lanzamiento que detuvo Álex Lázaro o las del visitante Álex Macías, quien lograba meter el balón con mucho peligro en el área local. En una de ellas, tras sorprender a Javi Pedrosa, provocó un córner que remató Ayala, saliendo el balón ajustado al larguero.

Alarcón, protagonista en las dos áreas

No había descanso al ritmo del partido y en ocasiones, Uri remataba un centro de Park, pero se encontraba con Alarcón quien evitaba el gol sobre la línea de portería. La réplica llegaba en una jugada de Omar Perdomo quien servía a la banda derecha para que Kike Carrasco centrara al área en donde Alarcón de cabeza adelantara a los mineros, se erigió como protagonista, evitando el gol local y marcando el de su equipo. Antes del descanso probó fortuna desde fuera del área Mateo Enríquez, quien se encontró con Álex Lázaro.

Los costeros arrancaron una segunda parte buscando una y otra vez la portería de Álex Lázaro, sobre todo por la banda derecha con Javi Pedrosa y Johan Terranova. Las triangulaciones de los costeros eran continuas, pero se encontraba con el equipo minero muy bien situado. Mientras que los costeros acosaban la portería rival, los de Checa también tenían sus oportunidades, como la de Zorrilla, nada más entrar al partido, quien se encontró con el portero Salcedo.

Álex Lázaro, salvador

La mejor ocasión para el empate llego con una jugada de Javi Pedros servía a Park, quine centraba para que de cabeza remata de cabeza Kevín Manzano, obligando a Álex Lázaro a realizar un paradón para evitar el gol local. Un centro de Park, tocó lo justo Seth Vega, superando el balón al portero Ález Lázaro, pero el balón se perdió por la línea de fondo. Uri también remataba de cabeza, volviendo a obligar a Álex Lázaro para evitar el gol costero. Ángel López, nada más salir al partido, envió el balón por encima del larguero.

El Yeclano, sin piedad (6-0)

En la otra eliminatoria de cuartos de Copa Federación disputada este sábado no hubo color. El Yeclano Deportivo representó a la perfección su papel de favorito, goleando al Santomera, de inferior categoría (6-0). Dos goles de Jorge Domínguez encarrilaba el partido para los azulgranas, que cerraron el triunfo con tantos de Álvaro Cordero, Xabi Domínguez, Borao y Babacar.