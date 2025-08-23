Ciclismo
Etapa 1 de la Vuelta a España 2025, en directo
Se lanza la ronda española de la venganza, Jonas Vingegaard contra el UAE de Juan Ayuso y Joao Almeida
Redacción
En ausencia de Tadej Pogacar, la 80ª edición de la Vuelta se lanza este sábado en Turín con aires de venganza: Jonas Vingegaard, víctima del esloveno en el Tour en los últimos años, será el favorito número 1 para llegar a Madrid el 14 de septiembre con el maillot rojo, si no lo impide el UAE, que contará con la doble baza del español Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida.
"Estoy aquí para ganar", resume Vingegaard, doble ganador del Tour, quien tratará de aprovechar la oportunidad para convertirse en el primer danés que pone su nombre en el álbum de oro de la Vuelta. En su tercera participación puede ir la vencida, después de dos intentos fallidos, en los que ganaron sus compañeros del entonces Jumbo: Primoz Roglic en 2020 y Sepp Kuss en 2023.
Vingegaard, de 28 años, será el hombre a batir y así lo admiten sus rivales, que le reconocen como favorito indiscutible. Además, el nórdico estará protegido por un potente equipo que incluye hombres de garantía, como Kuss, Matteo Jorgenson o Victor Campenaerts, con un único objetivo: la victoria.
- Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- El pequeño Hugo se reencuentra con los policías que le escoltaron hasta la Arrixaca en plena hemorragia
- Así es el dragón azul venenoso que ha obligado a cerrar playas en Alicante: qué hacer si te lo encuentras
- Hasta cien personas para controlar el fuego en las Cuestas del Cedacero
- La Policía Local de Murcia escolta hasta la Arrixaca a un padre con su hijo de dos años en plena hemorragia
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un local de ocio nocturno de Murcia, nominado al 'top 100' de los mejores del mundo