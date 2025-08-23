El Biotherm se impone en la llegada de la The Ocean Race a Cartagena

Paul Meilhat y su equipo en Biotherm se mantienen perfectos en la clasificación general de The Ocean Race Europe tras sumar todos los puntos disponibles en las tres oportunidades de puntuación de la Etapa 2, la más larga del evento y que tuvo su final en Cartagena.

Biotherm se llevó 16 puntos (dos en el Needles Scoring Gate, siete en el Fly By de Matosinhos y otros siete en la llegada a Cartagena) en esta etapa, y ahora se sitúa firmemente en lo más alto de la clasificación, por delante de Paprec Arkéa y Holcim PRB, sus compañeros de podio en la Etapa 2.

"Esta fue realmente dura, fue una etapa muy larga. Estamos muy cansados", dijo Meilhat en el pantalán tras terminar a las 04:53 de la madrugada del sábado. "La mayor parte de esta etapa fue con condiciones duras de popa, que no son las mejores para nosotros, así que simplemente intentamos limitar las pérdidas frente al líder (Paprec Arkéa en ese momento) durante esos tramos… "También fuimos muy, muy rápidos después de Gibraltar y en un momento íbamos a 30 nudos de media con el agua plana, una navegación increíble, y un minuto después caímos casi a cero (cuando se fue el viento). Estas transiciones son muy difíciles de gestionar... Pero nuestro barco es bastante rápido en ceñida con viento ligero y medio, así que probablemente nos resulta más fácil navegar en estas condiciones mediterráneas.”

Para Team Holcim PRB el segundo puesto es su mejor resultado hasta ahora, tras un tercer lugar en el Fly By de Matosinhos. "Es increíble estar aquí en segunda posición... Hace una semana no podíamos imaginar estar en la línea de salida y ahora hemos luchado como equipo y estamos súper orgullosos de estar aquí hoy", dijo la patrona Rosalin Kuiper. "Ha sido una etapa muy desafiante y difícil, los modelos meteorológicos no siempre coincidían con lo que veíamos. Pero el espíritu a bordo es realmente bueno, hay mucho trabajo en equipo. Es divertido, trabajamos duro y también disfrutamos, y el ambiente es muy positivo."

En Paprec Arkéa, el podio es un resultado respetable, pero el patrón Yoann Richomme lamentará la oportunidad perdida tras liderar la flota en los primeros millas de fuerte viento y alta velocidad en el Mediterráneo después de Gibraltar. “Una regata intensa y muy contento con cómo navegamos, un pequeño error nos costó mucho", dijo el patrón Yoann Richomme. "Así es como se juega, pero sigue siendo un buen resultado para nosotros, nos coloca en segunda posición. Diría que no estamos súper contentos con el resultado, pero sí con cómo navegamos... a veces el Mediterráneo es un poco duro y esta vez no nos favoreció, pero hay que aceptarlo y mirar hacia adelante a la próxima etapa… "Es una regata larga, aún queda otro mes de navegación", continuó. "Estamos cansados, es intenso, pero es una competición increíble, el nivel es muy alto y es muy disfrutable. Estamos muy contentos de estar aquí."

A media mañana del sábado, cuatro barcos permanecen en el agua, con Allagrande Mapei Racing proyectado como el próximo en terminar, a primera hora de la tarde y justo por delante de Team Malizia. La diferencia es lo suficientemente pequeña como para que esto pueda cambiar antes de Cartagena. Más atrás está el equipo canadiense Be Water Positive y Team Amaala.

La cobertura de la regata, incluido el Race Tracker, está disponible en www.theoceanrace.com, así como a través del socio mediático Warner Bros. Discovery y sus plataformas Eurosport, TNT Sports, HBO Max y Discovery+.