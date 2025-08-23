Arribas, en el palco del Cartagonova en la Carabela de Plata; Belmonte, no

La situación institucional en el Cartagena sigue generando controversia. Una de las grandes incógnitas de la LIII edición del Trofeo Carabela de Plata era saber si iba a ser la vuelta de Belmonte al palco del Cartagonova, pero no apareció. Alejandro Arribas, la imagen institucional de la nueva propiedad, presidió el palco en el que también estuvieron Víctor Alonso, Juan Hernández y Manolo Sánchez Breis.