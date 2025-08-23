Fútbol
Arribas, en el palco del Cartagonova en la Carabela de Plata; Belmonte, no
La situación institucional en el Cartagena sigue generando controversia. Una de las grandes incógnitas de la LIII edición del Trofeo Carabela de Plata era saber si iba a ser la vuelta de Belmonte al palco del Cartagonova, pero no apareció. Alejandro Arribas, la imagen institucional de la nueva propiedad, presidió el palco en el que también estuvieron Víctor Alonso, Juan Hernández y Manolo Sánchez Breis.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- El pequeño Hugo se reencuentra con los policías que le escoltaron hasta la Arrixaca en plena hemorragia
- Así es el dragón azul venenoso que ha obligado a cerrar playas en Alicante: qué hacer si te lo encuentras
- Hasta cien personas para controlar el fuego en las Cuestas del Cedacero
- La Policía Local de Murcia escolta hasta la Arrixaca a un padre con su hijo de dos años en plena hemorragia
- A pocos metros del mar: el desconocido pueblo de la Costa Cálida murciana donde las casas valen menos de 90.000 euros
- Un local de ocio nocturno de Murcia, nominado al 'top 100' de los mejores del mundo