Fútbol
El seleccionador Luis de la Fuente deja su huella con dos actos en Mazarrón
El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, mantuvo ayer un encuentro con el fútbol base de Mazarrón y participó por la noche en la programación cultural de ‘Mares de Papel’. El técnico tuvo contacto con diferentes equipos de fútbol base e inclusivo de la localidad y más tarde, ya entrada la noche, ofreció su visión sobre el fútbol actual español y los próximos retos a afrontar por la selección española, con vistas al Mundial de 2026, además de otras cuestiones de interés del panorama futbolístico.
