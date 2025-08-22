Ciclismo
El murciano Pina sigue en racha al ganar una etapa de la Vuelta a CLM
El equipo murciano de categoría Elite y Sub-23 Valverde Team-Ricardo Fuentes está en racha. Solo unos días después de lograr el lorquino Juan Diego Cano un triunfo de etapa en la Vuelta a Álvila, el murciano José María Pina, un corredor de primer año sub-23, sumaba otro triunfo, en este caso en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha. El joven pupilo de Domingo José Segado se metió en una fuga de diecinueve corredores en la que también estaba su compañero Kevin Fernández, que remató presentándose en solitario en la línea de meta de una etapa que partió de Ruidera y concluyó en Castellar que los ciclistas completaron a una media de 48 kilómetros a la hora.
