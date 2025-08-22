Michael Forrest, un base de ‘dobles dígitos’ en el UCAM

Michael Forrest (Pompano Beach, Florida, 2 de diciembre de 1999) fue uno de los primeros en llegar a un acuerdo con el UCAM Murcia CB pero uno de los últimos en firmar el contrato por una temporada porque estaba pendiente de conseguir el pasaporte jamaicano. Ahora llega a la ACB procedente de la Lega italiana, donde el pasado curso estuvo en el Pistoia, club con el que firmó una sobresaliente campaña marcada por los ‘dobles dígitos’ en anotación: en 10 partidos estuvo por encima de los 20 puntos -un 35% de los encuentros-, dejando su récord en 28 ante el Pallacanestro Trieste; en 16 logró más de 10; y en solo dos se quedó por debajo. Por tanto, un base anotador capaz también de repartir juego, con 3,3 asistencias por duelo.

La ACB está un escalón por encima de la Lega. Por ello, que nadie espere que en un equipo como el UCAM Murcia promedie 17 puntos por jornada porque Forrest tendrá más compañeros capaces de anotar y dispondrá de menos lanzamientos a canasta. Pero sí que es un perfil de base que no ha tenido el equipo de Sito Alonso en los últimos años.

Forrest en su primer entrenamiento con el UCAM Murcia CB. / Israel Sánchez

Forrest, que junto a DeJulius y Dani García, dos bases más directores que anotadores, conformará una dirección de juego con variedad para Sito Alonso: «Después de mi última temporada en Italia, pensaba que podía ser un buen salto en mi carrera venir al UCAM Murcia y a la liga española y por eso he llegado aquí con mucha ilusión», declaró ayer el jugador durante su presentación en el concesionario de Toyota Labasa, que vuelve a ser uno de los patrocinadores de la entidad universitaria.

Durante el primer mes, tanto Forrest como el resto de bases contarán con la ayuda del madrileño Tomás Bellas, incorporado al cuerpo técnico en pretemporada para lograr una rápida adaptación: «Hasta ahora solo hemos tenido un entrenamiento. Pero en los próximos días me van a surgir muchas preguntas y es un privilegio poder contar con un jugador con tanta experiencia como él», dijo sobre la presencia del madrileño en el cuerpo técnico, para puntualizar también que con el entrenador «de momento no hemos hablado largo y tendido. Solo llevamos un entrenamiento. En los próximos días seguro que tendremos mucho tiempo para hablar de detalles, de la temporada y de lo que espera de mí», terminó diciendo.