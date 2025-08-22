Diego Piñeiro se une a Gazzaniga para la portería del Real Murcia

El Real Murcia continúa inmerso en los retoques que debe realizar en los últimos días para apuntalar su plantilla de cara a la próxima temporada y ayer cerró definitivamente su portería con la incorporación de Diego Piñeiro. El guardameta, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, llega para ser el complemento a Gianfranco Gazzaniga después de una preparación veraniega en la que Joseba Etxeberria tan solo ha contado con un portero con vistas al primer equipo.

Piñeiro, de 21 años de edad y 1,90 metros de estatura, llega para cubrir con garantías cualquier contratiempo que pueda ocurrir con Gazzaniga durante la temporada, ya que el argentino partirá de nuevo como indiscutible debido a su buen rendimiento mostrado durante el pasado curso. No obstante, el joven madrileño, que ocupará ficha sub-23, elevará la competencia bajo los palos avalado por su formación en el Real Madrid, donde ha llegado a ir convocado con el primer equipo en varias ocasiones y también ha entrenado en las sesiones de la segunda etapa de Carlo Ancelotti en el club blanco. Además, durante este mismo verano ha trascendido el interés del Granada para incorporarle a sus filas.

Además, llegó a ser el segundo portero del Real Madrid en Champions League por una lesión de Kepa, y la pasada temporada disputó ocho encuentros con el Real Madrid Castilla en Primera Federación de Raúl González, en los que dejó la portería a cero en tres de ellos. Piñeiro también ha pasado por el Juvenil del Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, y pertenece a la generación del defensa Jacobo, el centrocampista Nico Paz o el delantero Gonzalo, ahora en el primer equipo del conjunto blanco. Además, también ha sido internacional sub-19 y sub-18 con España.

Diego Piñeiro, nuevo portero del Real Murcia. / Prensa Real Murcia

Es un portero que «destaca por ser un guardameta con una gran estirada, buenos reflejos, poderoso en el juego aéreo y buen criterio en el juego de pies», ha expresado el Real Murcia en su comunicado. Se trata del segundo jugador que este verano llega a la capital del Segura procedente del filial del Real Madrid, ya que el anterior fue Antonio David. Así pues, Piñeiro volverá a compartir vestuario con el mediocentro después de hacerlo las dos últimas temporadas en el Castilla.

Faltan más movimientos

La llegada de un portero sub-23, como es el caso de Diego Piñeiro, era uno de los movimientos esperados en Nueva Condomina de cara a los últimos días del mercado de fichajes. Asier Goiria cierra así una posición en la que era un secreto a voces la incorporación de otro portero que pudiera suplir a Gazzaniga en caso de necesidad y también competir con garantías por el puesto, pero todavía falta alguna llegada más. Principalmente la de un lateral izquierdo, al no contar con Kike Cadete, para no iniciar la que sería la tercera campaña consecutiva con solo un efectivo en esa posición -en este caso Cristo Romero-, aunque también se baraja la contratación de un joven zurdo que pueda actuar en banda. Pero, sobre todo, la llegada de un delantero.

Desde el club se quiere poner la guinda a la confección de la plantilla con la llegada de un ‘nueve’, y no cierra aún la puerta a un David Flakus que todo apunta a que puede abandonar el Castellón en los próximos días.